Verstappen: "Doğru anı beklemeye çalıştım"

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Hollandalı pilot, Fransa GP'nin ilk bölümünde Leclerc'i yoğun şekilde sıkıştırsa da bir türlü atak fırsatı yakalayamadı.

Yine de sakin kalan Verstappen hata yapmadı ve erken pit stop yaparak strateji değiştirdi. Tam bu noktada Monakolu pilotun yarış dışı kalmasıyla da liderliğe çıkmış oldu.

Aldığı galibiyet sayesinde sürücüler şampiyonasında 63 puanlık bir avantajı olan Verstappen, "Bence en başından itibaren iyi bir tempomuz vardı. Charles'a baskı uyguluyordum fakat sıcak havadan dolayı lastikler aşırı ısınıyordu."

"Gerçek manada sadece bir kez -11. virajda- atak fırsatı yakaladım fakat zordu. Bu yüzden sadece sakin kalmaya ve ona ayak uydurmaya çalıştım."

"Elbette pit stopa biraz erken girdik. Ondan sonra yarıştaki olayların nasıl gelişeceğini bilmiyorduk."

"Yine de araç bugün hızlıydı. Aynı zamanda Charles'ın yaşadığı şey şanssızlıktı. Umarım iyidir."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"O andan itibaren kendi yarışımı çıkardım, lastiklere baktım. Burada pit yolu çok uzun olduğu için ikinci pit stopu yapmak istemiyorsunuz. Yani pistte kalmak zorundaydım fakat lastikler çok aşınmıştı."

"Her şey lastikleri yarış sonuna kadar korumakla ilgiliydi."

Verstappen, ilk pit stopuna kadar Leclerc'i zorlasa da, son yılların aksine çok agresif değildi ve olası bir kaza riski almak yerine, doğru anı beklemeye çalıştı.

Verstappen bu konuda, "Sadece mümkün olan en yüksek puanları almaya çalışıyordum."

"Bazen çok fazla zorlayamayacağınızı anlamalı ve yarışın sonuna kadar beklemelisiniz. Ben de öyle yaptım. Önümüzde hâlâ çok sayıda yarış var ve hepsinden mümkün olan en yüksek puanı almak gerekiyor."

"Bu açıdan bizim için harika bir gündü." dedi.

Bir hafta sonra Macaristan GP yapılacak ve Verstappen, yaz arasından önceki bu son yarışla alakalı, "Özellikle sıralama temposu üzerinde yapılması gereken işler var. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz." dedi.