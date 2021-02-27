Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
197 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
224 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
239 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
246 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
253 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
266 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
281 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
288 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull geçtiğimiz gün 2019 aracı RB15 ve 2021 aracı RB16B'yle Silverstone pistinde bazı testler gerçekleştirdi. RB16B bu süreçte FIA'nın kuralları gereği sadece çekim günü için izin verilen 100 km'yi tamamlayabildi.

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

Test sonrasında takımın 10 kez GP galibi Hollandalı pilotu Max Verstappen, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Red Bull'un lansmanında ve test sonrasında paylaşılan fotoğraflarda henüz RB16B'yi tam anlamıyla göremedik.

Verstappen, yeni aracın beklediğimize değip değmeyeceği konusunda şunları söyledi:

"Araç aynı görünüyor, 5 yıl öncekiyle aynı. Tüm takımlar önceki senenin aracını kısmen aktaracak, o yüzden tamamen farklı bir araç olacağını sanmam."

"Benim için en önemli şey hızlı olması, hızlı olduğu sürece pembe, mor veya farklı bir renk, şekil olması fark etmez. İsterse en garip şekle sahip araç olsun, hızlıysa beni tatmin edecektir."

İlgili İçerik:

Geçen sene boyunca Verstappen, Honda güç ünitesinin gösterdiği gelişimden memnun olduğunu fakat Mercedes'e kıyasla henüz çok geride olduklarından söylüyordu. 2022'de tanıtmayı planladığı güç ünitesini, F1'deki son senesinde kullanmayı tercih eden Honda'nın bu sorunların üstesinden gelip gelmediği merak konusu.

Konu hakkında Verstappen, "İyi ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum ama daha önce dediğim gibi, rakiplerimiz de boş durmamıştır. Yeterince iyi olup olmadığını görmek için beklememiz gerek. Hiçbir zaman yeterince iyi olmayacaktır ama galibiyet için savaşacak kadar rekabetçi olması yeterli."

Dün Red Bull garajında birkaç ufak sorunun çıktığı söylenmişti ve RB16B'nin tüm 100 Km'yi tamamlayıp tamamlamadığı bilinmiyordu. 

100 Km'nin hepsini kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda Hollandalı pilot, "Hayır, 100 Km’yi tamamladık." dedi.

Red Bull geçen sene, Ferrari orta sıralara geriledikten sonra Mercedes'e yaklaşmaya çalışan tek takım olmuştu. Fakat 2013'ten beri Red Bull, 2. olmak için mücadele ediyor gibi görünüyor.

Bunun bu sene değişip değişmeyeceği konusunda Verstappen, "Yani dürüst olmam gerekirse, henüz bilmiyoruz. Her zaman gerçekçi olmayı tercih ederim ve şu anda bu konularda konuşmanın anlamı yok."

"Buna Bahreyn’e gittiğimiz zaman bakmamız gerek, ilk yarışta başarılı olup olmadığımızı göreceğiz. Şu anda bu konuda konuşup beklentileri yükseltmek istemem. Nerede olmak ve nereye varmak istediğimizi biliyoruz ve şu anda bunu anlamamız gerek." cevabını verdi.

23 yaşındaki pilot, takımın testten beklentilerini de aktardı: "Daha çok yol tutuşu, daha çok güç. Yani insanlar hep aracın arkasının hareketli olduğundan bahsediyordu dolayısıyla genel olarak yol tutuşu yönünden eksik olduğumuzu düşünüyorum."

"Ama aynı zamanda güç yönünden de biraz gerideydik, bunu biliyoruz. Bu bir sır değil ve görebildiğinizi düşünüyorum. Bu yüzden kış arası boyunca Honda’yla çalıştık ve iyi bir sonuç aldık gibi görünüyor."

"Fakat şimdiden beklentileri yükseltmenin manası yok, ilk olarak Bahreyn’de piste gidip araçla ve motorla ilgili öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenip optimize etmeye çalışmalıyız."

Geçen seneki araçlara ait parçaların bir kısmı bu seneki araçlara aktarıldı ve takımlara yeni parçalar için sadece 2 jeton hakkı verildi.

Bu durumda Red Bull'un Mercedes'e yetişmek için geçen seneki gibi tekrardan sezon boyunca gelişim göstermek zorunda kalıp kalmayacağı sorulduğunda Verstappen, "Yani bunu şu anda bilemem, henüz beklentileri yükseltmek istemiyorum."

"Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmamızı pist üstünde yapmalıyız, pistin yanında değil. Ben bunu tercih ederim." dedi.

Son olarak geçen seneki araçta ön ve arka kısımlar arasındaki ilişki sorununun RB16B'de giderilip giderilmediği sorulduğunda Verstappen, "Geçen sene sorunlarımızı anladıktan sonra bunun, sene boyunca geliştirildiğini düşünüyorum."

"Bu yüzden geçen sene aracımızı geliştirmeye devam ettik, Mercedes’e kıyasla bir süre daha güncelleme getirdiğimizi söyleyebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Önceki haber

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

1s
2
Formula 1

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

21s
3
Formula 1

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

4s
4
Formula 1

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

19s
5
Formula 1

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

23s
Son Haberler
Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"
F1

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

4dk
McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
F1

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

1s
Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"
F1

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

3s
Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi
F1

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

4s
Ravenol, Aston Martin'le devam edecek
F1

Ravenol, Aston Martin'le devam edecek

5s
Son Videolar
F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi 02:52
Formula 1
26 Şub 2021

F1 Açıklamaları | Mercedes Güç Ünitesi

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor 07:32
Formula 1
24 Şub 2021

Kurallara aykırı Formula 1 çözümleri, 2022'de F1'e dönüyor

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared 00:24
Formula 1
24 Şub 2021

Alfa Romeo C41 and Alfa Romeo C39 Compared

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı 00:36
Formula 1
22 Şub 2021

Alfa Romeo Racing ORLEN C41 lansmanı

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı 00:00
Formula 1
22 Şub 2021

Canlı izle: Alfa Romeo C41 lansmanı

More from
Memet Kağan Bilgili
Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Şahsen 2022 aracında arka kısmın Red Bull’dan aktarılmasını isterim"

Stroll, Aston Martin üstündeki etkisini artırdı
Formula 1 / Son dakika

Stroll, Aston Martin üstündeki etkisini artırdı

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi
Formula 1 / Son dakika

Catalunya pistinin 10. virajı, eski haline benzetildi ve çakıl kaçış alanı getirildi

More from
Max Verstappen
Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, 2022 Mercedes iddiaları yerine 2021'e odaklanıyor

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "RB16B ile ilk sürüşün ardından ne kadar geliştiğimizi söylemek zor"

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"
Formula 1 / Son dakika

Perez: "Red Bull RB16B'nin iyi bir potansiyeli var"

More from
Red Bull Racing
RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı
Formula 1 / Analiz

RB16B'nin test fotoğraflarında görülmemesi şüphe uyandırdı

Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Silverstone'da 2019 RB15'in direksiyonuna geçti

Teknik analiz: Red Bull RB16B
Formula 1 / Özel Haber

Teknik analiz: Red Bull RB16B

Çok Okunanlar Bugün

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Ferrari artık düzlük hızı nedeniyle geride kalmayacak"

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez pilotların neden Red Bull F1 aracına alışmakta zorlandığını anlıyor

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 F1 takımını tanıttı!

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1, 2020 sezonunda rekor zarar açıkladı

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik
F1 Formula 1 / Analiz

McLaren MCL35M'i, 2020 aracından ayıran 10 yenilik

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Amacım önümüzdeki beş sene içinde şampiyon olmak"

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher ırkçılık konusundaki tepkilere yanıt verdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.