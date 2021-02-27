Verstappen: "Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerek"

Test sonrasında takımın 10 kez GP galibi Hollandalı pilotu Max Verstappen, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Red Bull'un lansmanında ve test sonrasında paylaşılan fotoğraflarda henüz RB16B'yi tam anlamıyla göremedik.

Verstappen, yeni aracın beklediğimize değip değmeyeceği konusunda şunları söyledi:

"Araç aynı görünüyor, 5 yıl öncekiyle aynı. Tüm takımlar önceki senenin aracını kısmen aktaracak, o yüzden tamamen farklı bir araç olacağını sanmam."

"Benim için en önemli şey hızlı olması, hızlı olduğu sürece pembe, mor veya farklı bir renk, şekil olması fark etmez. İsterse en garip şekle sahip araç olsun, hızlıysa beni tatmin edecektir."

Geçen sene boyunca Verstappen, Honda güç ünitesinin gösterdiği gelişimden memnun olduğunu fakat Mercedes'e kıyasla henüz çok geride olduklarından söylüyordu. 2022'de tanıtmayı planladığı güç ünitesini, F1'deki son senesinde kullanmayı tercih eden Honda'nın bu sorunların üstesinden gelip gelmediği merak konusu.

Konu hakkında Verstappen, "İyi ilerleme kat ettiğimizi düşünüyorum ama daha önce dediğim gibi, rakiplerimiz de boş durmamıştır. Yeterince iyi olup olmadığını görmek için beklememiz gerek. Hiçbir zaman yeterince iyi olmayacaktır ama galibiyet için savaşacak kadar rekabetçi olması yeterli."

Dün Red Bull garajında birkaç ufak sorunun çıktığı söylenmişti ve RB16B'nin tüm 100 Km'yi tamamlayıp tamamlamadığı bilinmiyordu.

100 Km'nin hepsini kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda Hollandalı pilot, "Hayır, 100 Km’yi tamamladık." dedi.

Red Bull geçen sene, Ferrari orta sıralara geriledikten sonra Mercedes'e yaklaşmaya çalışan tek takım olmuştu. Fakat 2013'ten beri Red Bull, 2. olmak için mücadele ediyor gibi görünüyor.

Bunun bu sene değişip değişmeyeceği konusunda Verstappen, "Yani dürüst olmam gerekirse, henüz bilmiyoruz. Her zaman gerçekçi olmayı tercih ederim ve şu anda bu konularda konuşmanın anlamı yok."

"Buna Bahreyn’e gittiğimiz zaman bakmamız gerek, ilk yarışta başarılı olup olmadığımızı göreceğiz. Şu anda bu konuda konuşup beklentileri yükseltmek istemem. Nerede olmak ve nereye varmak istediğimizi biliyoruz ve şu anda bunu anlamamız gerek." cevabını verdi.

23 yaşındaki pilot, takımın testten beklentilerini de aktardı: "Daha çok yol tutuşu, daha çok güç. Yani insanlar hep aracın arkasının hareketli olduğundan bahsediyordu dolayısıyla genel olarak yol tutuşu yönünden eksik olduğumuzu düşünüyorum."

"Ama aynı zamanda güç yönünden de biraz gerideydik, bunu biliyoruz. Bu bir sır değil ve görebildiğinizi düşünüyorum. Bu yüzden kış arası boyunca Honda’yla çalıştık ve iyi bir sonuç aldık gibi görünüyor."

"Fakat şimdiden beklentileri yükseltmenin manası yok, ilk olarak Bahreyn’de piste gidip araçla ve motorla ilgili öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenip optimize etmeye çalışmalıyız."

Geçen seneki araçlara ait parçaların bir kısmı bu seneki araçlara aktarıldı ve takımlara yeni parçalar için sadece 2 jeton hakkı verildi.

Bu durumda Red Bull'un Mercedes'e yetişmek için geçen seneki gibi tekrardan sezon boyunca gelişim göstermek zorunda kalıp kalmayacağı sorulduğunda Verstappen, "Yani bunu şu anda bilemem, henüz beklentileri yükseltmek istemiyorum."

"Dikkatleri üstümüze çekmeden işimize odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmamızı pist üstünde yapmalıyız, pistin yanında değil. Ben bunu tercih ederim." dedi.

Son olarak geçen seneki araçta ön ve arka kısımlar arasındaki ilişki sorununun RB16B'de giderilip giderilmediği sorulduğunda Verstappen, "Geçen sene sorunlarımızı anladıktan sonra bunun, sene boyunca geliştirildiğini düşünüyorum."

"Bu yüzden geçen sene aracımızı geliştirmeye devam ettik, Mercedes’e kıyasla bir süre daha güncelleme getirdiğimizi söyleyebiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.