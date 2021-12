Verstappen: "Diğer F1 sürücülerinden farklı muamele görmem adil değil"

Verstappen, geçen hafta sonu Cidde'de tartışmalı bir mücadelenin ardından, bu hafta sonu Abu Dhabi sezon finaline, sürücüler şampiyonasının zirvesinde Lewis Hamilton ile aynı puanda çıkıyor.

Verstappen, birinci virajda teker tekere giderek pist dışına çıktıkları rakibi Hamilton ile mücadele ederken, pist dışından avantaj elde ettiği için yarış sırasında beş saniyelik bir zaman cezasına çarptırıldı.

Hakemler, Verstappen'e, Hamilton'a pozisyonunu verirken "düzensiz" bir şekilde fren yaptığını ve temasa yol açtığını söylemesinin ardından, yarış sonrası 10 saniyelik bir ceza verdi.

Verstappen, yarıştan sonra bu kararın F1'de çok fazla kural olduğunu kanıtladığını söyledi ve Perşembe günü Abu Dhabi'de, "her şeyin herkes için geçerli olmadığını" iddia etti.

Verstappen, "Savunma açısından yaptığım şeyleri, yarış açısından diğer iki adam da yaptı ve bir kınama ya da ceza bile almadılar."

"Bu yüzden anlamıyorum çünkü sadece sert yarıştığımı sanıyordum. Benim için olanlar herhangi bir cezayı hak etmedi ve bunu yapan diğer iki kişi ceza almadı. Açıkça görülüyor ki ceza alan sadece benim."

"Önde savaşırken, sanırım insanlar biraz daha eleştirel ama bana olanı anlamıyorum." dedi.

Verstappen, Suudi Arabistan'da pistteki hareketlerinden dolayı eleştirilere maruz kaldı ve 1997 dünya şampiyonu Jacques Villeneuve, bu hareketleri "kiralık karting" olarak nitelendirdi.

Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, Perşembe günü Verstappen'in "sınırı aştığını" düşündüğünü söylerken, Lando Norris, basın toplantısında olaylarla ilgili düşünceleri sorulduğunda "yorum yok" demeden önce fren testinin yalnızca 10 saniyelik bir ceza ile sonuçlandığını söyleyerek şaka yaptı.

Verstappen, "Günün sonunda eleştiri, her zaman olacak."

"Ancak benim açımdan adil olmayan şey, diğer sürücülerden farklı muamele görmem."

"Açıkça görülüyor ki diğer sürücüler bu durumdan ceza almadan kurtulabilir ve ben bunu yapamam. Bence burada biraz sorun var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images