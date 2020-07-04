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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Verstappen: "Denge sorunu, Mercedes'le olan farkı daha büyük gösterdi"

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Verstappen: "Denge sorunu, Mercedes'le olan farkı daha büyük gösterdi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Tem 2020 17:02

Max Verstappen, Red Bull'uyla denge sorunlarının, Mercedes Grand Prix'sine katılma konusunda Mercedes ile arasındaki farkın olması gerekenden daha büyük olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot hafta sonunu Red Bull'un Avusturya'ya getirdiği yeni ön kanat felsefesinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışarak geçirdi ve henüz mükemmel bir sıralama turları geçirebilmek için çok iyi bir ayara sahip olmadığını belirtti.

Pole pozisyonunu kazanan Valtteri Bottas'ın 0.5'in gerisinde kalan Verstappen, Mercedes'i yenme konusunda şüphesi olsa da, araçtaki denge problemi nedeniyle farkın normalden daha büyük göründüğünü belirtti.

Genç pilot, "Mercedes ile olan bu büyük fark elbette görmek istediğimiz şey değil, bunu iyi analiz etmeliyiz. Ama şunu söylemeliyim: bugün aracından dengesinden tam olarak memnun kalmadım. Bunu çözebilirsek, muhtemelen biraz daha iyi görüneceğiz. Hemen Mercedes'i yeneceğimizi söylemeyeceğim, ama  daha iyi olacak."

"Denge bazı virajlarda iyi, bazılarında ise iyi değildi. Sonuç olarak elbette yarım saniye önemli bir fark, fakat olması gerekenden biraz daha büyük görünüyor."

"Ama bunun hakkında başka ne söyleyebilirim ki? Sadece daha çok çalışmak ve farkı kapatmaya çalışmak zorundayız."

"Tabii ki istediğimiz şey bu değil. Ama yine de aracın genel dengesinden pek memnun kalmadım. Bunu biraz daha iyi hale getirebilirsek, durum daha iyi görünebilir. Dediğim gibi, onları yeneceğimizi söylemiyorum, ama göreceğiz."

"Yani, sekiz yarış var ve burada başka bir hafta sonu daha olacak. Bu yüzden bu hafta sonu boyunca çok şey öğreneceğiz ve umarım önümüzdeki hafta daha iyisini yapabiliriz."

"Demek istediğim henüz drama yok. Belki Hollanda'da olabilir ama umrumda değil. Sadece kendime ve takıma odaklanıyorum."

Mercedes'i hızına rağmen Verstappen, yarışa farklı lastiklere başlayacak olmanın avantajı kullanmak istiyor.

"İlginç olacak. Yarın biraz daha sıcak olacak, umarım bu bizim lehimize olur. Açıkçası bugün Mercedes farklı bir seviyedeydi, maalesef yarın nasıl bir iş yapacağımızı göreceğiz."

"Ne olursa olsun ilginç olacak, ilk onda daha sert lastikte başlayan tek sürücüyüm. Buna ek olarak, yarın bugünden biraz daha sıcak olacak, umarım bu da bizim yararımıza olacak."

"En azından yarın Mercedes sürücüleri için hayatı zorlaştırmak için elimden geleni yapacağım."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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