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Formula 1 / Sakhir GP / Röportaj

Verstappen: "Denge iyi değil, bu pisti sevmedim"

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Verstappen: "Denge iyi değil, bu pisti sevmedim"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

İlk iki antrenman seansının ardından konuşan Red Bull pilotu Max Verstappen, aracın dengesinden memnuun olmadığını ve pisti de sevmediğini belirtti.

Cuma günü gerçekleştirilen antrenman turlarının en hızlı ikinci zamanını Red Bull pilotu Max Verstappen yapmıştı.

Ancak Hollandalı pilot, sık sık pist dışına taştı ve aracın dengesinden pek de memnun değildi.

Seansın ardından konuşan Hollandalı pilot, yeni pist düzeninden etkilenmediğini ve aracın dengesinin de iyi olmadığını dile getirdi.

"Bu pistte denge yakalamak çok zor ve henüz bunu yapmayı başaramadık."

"Önden kayma, arkadan kayma ve çekiş, şu anda gördüğüm temel sorunlar. Ayrıca bu kadar kısa bir pistte lastik sıcaklıklarına da çok dikkat etmeniz gerekiyor."

"Sıralama simülasyonunda çok kötü değildik, ancak daha iyi olabileceğimiz şeyler var ve kesinlikle daha iyisini yapabiliriz. Ama dediğim gibi, lastik sıcaklıklarını kontrol altında tutmak büyük bir zorluk olacak. Bugün ikinci turu düzgün bir şekilde atabilmek için kendimi yavaşlamak zorunda kaldım."

"Bu, herkes için yeni ve oldukça karmaşık bir pist , dürüst olmak gerekirse, yarıştığım en heyecan verici pist değil. Çok dar ve çok kısa. Sürekli, çok fazla trafik var ve çok dikkatli olmalısınız, ayrıca sürekli talimat geldiği için sürekli takım telsizini de açmanız gerekiyor. Yani pek sevmedim."

"İkinci sektörde, belli anlarda tehlikeli olabilecek dar virajlar da var."

Verstappen, Valtteri Bottas'ın en hızlı turlarını iptal ettiğine de dikkat çekti.

"Valtteri birkaç turunu iptal etti, Mercedes'in oldukça gerisindeyiz ve bunu bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Sıralama turları için bir şeyler bulmalı, ama yarış temposunda da iyi olabilmek için uzun sürüşlerde de gelişmeliyiz."

"Henüz uygun bir ayar bulamadık ve özellikle sıralama turlarındaki performansımız yetersiz. Uzun sürüşler fena değil, ama orada bile gelişebiliriz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Alt-etkinlik FP2
Lokasyon Sakhir
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Francesco Corghi

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