Verstappen: "Denge harika değil"
Red Bull pilotu Max Verstappen, RB18'in dengesinin harika olmadığını ve tek tur performansını geliştirmek için yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.
Paul Ricard'da gerçekleştirilen antrenman turlarında Verstappen, üçüncü en iyi zamanın sahibi oldu ve liderin yarım saniye gerisindeydi.
İlk seansta özellikle son sektörde vakit kaybeden Verstappen, zaman zaman araçla boğuştu ve pist dışına çıktı.
Günün ardından konuşan Hollandalı pilot, aracın denge anlamında iyi görünmediğini ve yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.
Verstappen, "İkinci antrenman seansı genel anlamda bizim için daha zordu."
"Araç üzerinde farklı şeyler denememize rağmen umduğum dengeyi bulamadım. Yarın tüm bu şeylere bakmalıyız. Umarım daha yakın oluruz." dedi.
Red Bull için pozitif olan şey, yarış temposunda güçlü görünmeleriydi.
Avusturya'da yaşadıkları lastik problemlerini geride bırakıp bırakmadıkları sorusuna Verstappen şöyle yanıt verdi: "Henüz bu konuda bir şey görmedik. Bu pist genellikle lastikler için çok zorlayıcı olabiliyor."
"Avustralya'yla kıyaslanamaz. Uzun sürüşler sıralama tempomuzdan biraz daha iyi görünüyor fakat lastikler hâlâ çok çabuk ısınıyor."
"Bu, hâlâ yapacak işlerimiz olduğunu bilmemize rağmen, tam olarak nerede olduğumuzu değerlendirmeyi zorlaştırıyor."
"Şu anda hangi konumda olduğumuzu söylemek zor fakat çalışmamız gerektiği ortada."
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