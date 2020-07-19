Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

Red Bull'un galibiyet savaşı vermesinin beklendiği Hungaroring'de şaşırtıcı bir tablo vardı. Lewis Hamilton, Verstappen'in tam 1.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Genç Hollandalı ise seansı ancak yedinci bitirebildi.

Takım arkadaşı Alexander Albon da George Russell'ın Williams'ının gerisinde ancak 13. sırada yer aldı.

Hem Verstappen hem de Albon, RB16'nın denge sorunlarıyla mücadele ettiler ve her ikisi de sezonun ilk üç haftasında pek çok kez spin attılar.

Verstappen sorunları şöyle yorumladı: "Virajda iyi bir dengeye sahip değiliz."

"Yol tutuş yok, önden kayma var, arkadan kayma var. Düzlüklerde yeterince hızlı değiliz. Yani hepsi bir araya gelerek bizi yavaşlatıyor."

“Tabii ki sorunu anlamış olsaydık, o zaman o şeyi değiştirirdik ya da daha iyi hale getirirdik. Hâlâ araştırmaya devam ediyoruz. Bir şeylerin yanlış olduğu çok açık."

Verstappen'in Q3'teki turu geçen yılki pole derecesinden 0.3 saniye daha yavaştı.

Hollandalı pilot, araçtaki sorunun ayar problemleriyle ilgisi olmadığını söyledi.

Verstappen, "Hayır, bunun ayarlarla ilgili sanmıyorum, çünkü o zaman mühendisimi suçlamış olurum, ki bu durum böyle değil."

"Ayarlarla ilgisi yok, hisler her turda aynı."

“Elbette limitlere doğru gidiyorsunuz ve oraya ulaştığınızda, durum biraz zorlaşıyor. Aracın arka tarafını kaybetmek kolaylaşıyor. Ama benim için her tur çok benzer."