Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Yarış:
01 Saat
:
21 Dakika
:
48 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
18 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Macaristan GP / Son dakika

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 10:22

Max Verstappen, Macaristan'da Red Bull'a zarar veren denge sorunlarının sebebini anlamadıklarını söyledi.

Red Bull'un galibiyet savaşı vermesinin beklendiği Hungaroring'de şaşırtıcı bir tablo vardı. Lewis Hamilton, Verstappen'in tam 1.4 saniye önünde pole pozisyonunu kazandı. Genç Hollandalı ise seansı ancak yedinci bitirebildi.

Takım arkadaşı Alexander Albon da George Russell'ın Williams'ının gerisinde ancak 13. sırada yer aldı.

Hem Verstappen hem de Albon, RB16'nın denge sorunlarıyla mücadele ettiler ve her ikisi de sezonun ilk üç haftasında pek çok kez spin attılar.

Verstappen sorunları şöyle yorumladı: "Virajda iyi bir dengeye sahip değiliz."

"Yol tutuş yok, önden kayma var, arkadan kayma var. Düzlüklerde yeterince hızlı değiliz. Yani hepsi bir araya gelerek bizi yavaşlatıyor."

“Tabii ki sorunu anlamış olsaydık, o zaman o şeyi değiştirirdik ya da daha iyi hale getirirdik. Hâlâ araştırmaya devam ediyoruz. Bir şeylerin yanlış olduğu çok açık."

Verstappen'in Q3'teki turu geçen yılki pole derecesinden 0.3 saniye daha yavaştı.

Hollandalı pilot, araçtaki sorunun ayar problemleriyle ilgisi olmadığını söyledi.

Verstappen, "Hayır, bunun ayarlarla ilgili sanmıyorum, çünkü o zaman mühendisimi suçlamış olurum, ki bu durum böyle değil."

"Ayarlarla ilgisi yok, hisler her turda aynı."

“Elbette limitlere doğru gidiyorsunuz ve oraya ulaştığınızda, durum biraz zorlaşıyor. Aracın arka tarafını kaybetmek kolaylaşıyor. Ama benim için her tur çok benzer."

 
Sonraki haber
Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

Önceki haber

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

Sonraki haber

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
Formula 1 / Formula 1
58dk

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
Formula 1 / Formula 1
2s

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar
Formula 1 / Formula 1
1s

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
Formula 1 / Formula 1

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

17-19 Temmuz Yarış Programı
GENEL / GENEL

17-19 Temmuz Yarış Programı

Ricciardo: "Diğerleri gelişti ve biz geriledik"
Formula 1 / Formula 1
3s

Ricciardo: "Diğerleri gelişti ve biz geriledik"

Son Haberler

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
Formula 1 / Formula 1
58dk

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar
Formula 1 / Formula 1
1s

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Haber video
Formula 1 / Formula 1
2s

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Macaristan GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

2
Formula 1

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

58dk
3
Formula 1

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

2s
4
Formula 1

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

1s
5
Formula 1

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

1s

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”
F1

Wolff: “Racing Point, bazı virajlarda Mercedes’ten hızlı”

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"
F1

Verstappen: "Denge felaket ve henüz sebebini bilmiyoruz"

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar
F1

Mercedes sürücüleri, Macaristan'da Red Bull ile olan farka şaşırmışlar

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
F1

Macaristan GP öncesi: Yarış gridi

Ricciardo: "Diğerleri gelişti ve biz geriledik"
F1

Ricciardo: "Diğerleri gelişti ve biz geriledik"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.