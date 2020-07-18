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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Denediğimiz hiçbir şey işe yaramadı"

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Verstappen: "Denediğimiz hiçbir şey işe yaramadı"
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 15:15

Max Verstappen, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte aracı daha iyi hale getirmeye yönelik yaptıkları hiçbir çözümün işe yaramadığını söyledi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Red Bull, galibiyet için savaşmalarının beklendiği Macaristan'da geride kaldı.

Sıralama turlarında Max Verstappen ancak yedinci olabildi ve her iki Racing Point ile Ferrari sürücüsüne de geçildi.

Seans sonrası konuşan genç sürücü, “Neden yeterli hızımız olmadığını bilmiyoruz. Özellikle geçen yılla kıyasladığımızda, bir şeylerin yanlış olduğu çok açık."

"Tüm hafta sonu denge sorunları yaşadık ve nedenini anlamak zor. Pek çok çözüm denedik, ancak hiçbiri işe yaramadı. Tabii ki bu sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Hemen hemen herkesin yarış temposu aynı görünüyor. Bu yüzden yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz. Evet, en iyi başlangıç ​​pozisyonunda değilim, ama yine de elimden her şeyi yapmaya çalışacağım."

"Hangi sonuçları elde edebileceğimizi göreceğiz, ancak bu piste geçiş yapmak gerçekten zor." dedi.

Verstappen henüz neler olduğunu anlayamadıklarını kabul etti.

"Nedenini bilmiyorum ama geçen sene burada çok iyi bir dengemiz vardı ve şimdi böyle değil. Bu yıl tüm hafta sonu gerçekten zordu ve nedenini anlamak çok zor. Pek çok şey denedik ama işe yaramıyorlar. Bu yüzden tabii ki hayal kırıklığı yaratan bir seans oldu."

Hollandalı pilot pazar günü elinden geleni yapacağını söyledi.

"Neler olacak bilmiyorum. Elbette hızlar çok yakın, bu yüzden beklemek zorundayız. Ama aynı zamanda yarışın başlangıcı için en iyi lastiklere sahip değiliz."

"Ancak olanlar oldu, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım ve nerede yer alacağımızı göreceğiz, ancak burada geçiş yapmak çok karmaşık."

 
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Editör Kemal Şengül

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