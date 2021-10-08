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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Verstappen: "Değiştirmemiz gereken birkaç şey var"

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, Editör

Türkiye Grand Prix'sinin Cuma günkü antrenmanlarının ardından açıklamalarda bulunan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, araçta bugüne göre değiştirmeleri gereken birkaç şey olduğunu söyledi.

Verstappen: "Değiştirmemiz gereken birkaç şey var"

İlk seansı ikinci, ikinci seansı ise beşinci sırada tamamlayan Verstappen'in, şampiyonadaki rakibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a göre daha yavaş bir tempoya sahip olduğu göze çarptı.

Gün hakkında konuşan Verstappen, "İkinci seansta, ilk seansa göre birkaç farklı şey denedik, ancak ilk antrenmanlar da o kadar iyi geçmemişti. Neler yapabileceğimizi incelememiz gerekecek."

"Burada işler biraz daha farklı, bu tür araçlarda bu pistte pek fazla veriye sahip değiliz, bu nedenle akşam boyunca araç üzerinde çalışmamız ve aracı geliştirmemiz gerekecek, çünkü bugün en iyi günlerimizden biri değildi." dedi. 

Geçtiğimiz sene düşük sıcaklıktaki hava koşullarında ve yeni dökülen asfaltın yarattığı düşük yol tutuşunda zorlanan pilotlar, bu sene pist koşullarını çok daha iyi buldular. 

Pist hakkında, artan yol tutuş dışında kendisini şaşırtan bir şey olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Verstappen, "Burası inanılmaz güzel bir pist ve normal koşullara sahip olduğunuzda daha da eğlenceli bir hâl alıyor. Şu an hafta sonunu dört gözle bekliyorum." dedi.

Yarınki ideal durumun ne olabileceği sorusunu yanıtlayan Hollandalı pilot, "Daha bilmiyorum. Umuyorum ki gelişeceğiz, aksi takdirde işler hiç iyi durmuyor. Ancak akşam boyunca neler yapabileceğimize bakacağız." dedi.

Sezonun bitimine yedi yarış kala, gün geçtikçe daha da kızışan şampiyona savaşında her şeyin değişebileceği yarışta Hamilton, içten yanmalı motorunu değiştirerek 10 sıra grid cezası alacak ve yarışa geriden başlayacak. 

Hamilton'ın cezası hakkında neler düşündüğü hakkında konuşan Verstappen, "Bizim kendimize odaklanmamız lazım, bugün pek iyi gelmedi. Bu nedenle aracın üzerinde çalışmamız gerekecek." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing at the press conference

Max Verstappen, Red Bull Racing at the press conference

Fotoğraf: FIA Pool

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