Verstappen değişen format nedeniyle emekli olmayı mı düşünüyor?

Dünya şampiyonu, sprint yarışlarından hoşlanmadığını hiçbir zaman gizlemedi ve Avustralya Grand Prix'sinde yaptığı açıklamalar, bazıları tarafından yarışları bırakma tehdidi olarak yorumlandı.

Ancak Bakü'de, yılın ilk F1 sprint hafta sonu öncesinde konuşan Verstappen, mevcut sözleşmesinin 2028'de sona ermesinin ardından grand prix yarışlarında kalıp kalmayacağına dair net açıklamalarda bulundu.

Geleceğini sprint yarışları gibi unsurlardan ziyade, F1'in genel durumu ve sürücü üzerindeki etkisinin belirleyeceğini belirtti.

Sprint yarışları yüzünden F1'i gerçekten bırakıp bırakmayacağı sorusuna Verstappen şu yanıtı verdi: "Her zaman söylediğim gibi, sprint yarışları olmasa bile, takvimi genişletir ve tüm hafta sonunu bu kadar uzun tutarsanız, bir noktada kendi kendinize 'buna değer mi?' diye sormaya başlıyorsunuz."

"Yarışmayı seviyorum. Kazanmayı seviyorum. Elbette burada maaş ve diğer her şey var. Kesinlikle iyi bir hayatımız var. Fakat bu özünde, gerçekten iyi bir hayat mı?"

"Bazen kariyerinizde öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, başka şeyler yapmak istiyorsunuz. Kontratım 2028'in sonuna kadar devam ediyor ve sonra tekrar gözden geçireceğiz fakat bir noktada her şey çok fazla olmaya başladıysa, o zaman bir değişiklik yapma zamanının geldiğini hissederim."

"Dışarıdan bakanlar için bu çok garip geliyor, çünkü 'oh, Formula 1'desin, kazanıyorsun!' diye düşünüyorlar. Muhtemelen onların yerinde olsaydım ben de aynı şeyi söylerdim."

"Fakat işin içine girdiğinizde, her zaman göründüğü gibi ya da insanların sizinle ilgili düşündüğü gibi olmuyor. Evet burada pek çok şey yapabiliyorum, her şey inanılmaz. Çok bağımsızım. Fakat bazı şeylerin her zaman bir sınırı var."

Sprint yarışlarıyla ilgili görüşleri sorulduğunda Hollandalı pilot, "Muhtemelen F1 olaya iş tarafından bakıyor."

"Sprint yarışlarını anlıyorum, muhtemelen biraz daha heyecan katıyorlar ama ben olaya yarış yani sportif açıdan bakıyorum."

"Elbette 'sprint yarışlarında ilk turlar heyecanlı geçer, ufak tefek temaslar, hasarlar, güvenlik aracı ve biraz daha heyecan olur' diye düşünüyorum. Ancak yarış boyunca, kimin en hızlı olduğunu net şekilde görebiliyorsunuz, dolayısıyla ertesi gün neler olacağını da net şekilde görebiliyorsunuz."

"Bu da her zaman özel bir etkinlik olması gerektiğini düşündüğüm -pazar günkü- ana etkinliğin parlaklığını biraz azaltıyor."

Dayanıklılık yarışları olabilir fakat IndyCar seçenek değil

Verstappen, F1'in şu anda ona ihtiyacı olan tüm tatmini sağladığını, ancak gelecekte diğer serilerde yer alabileceğini söyledi.

"Bazı insanlar sadece yarışmayı seviyor ve bildikleri, yapmak istedikleri tek şey bu."

"Ben muhtemelen biraz daha ortadayım. Yani, yarışmayı seviyorum. Fakat aynı zamanda başka yarışlar yapmak da istiyorum. "

Babasının gelecekte kendisiyle Le Mans'ta yarışacak kadar genç olup olmayacağı sorulduğunda Verstappen şunları söyledi: "Ona sürekli zamanın aktığını ve yaşlandığını söylüyorum. Fakat babamla olmasa bile, göreceğiz."

"Hatta kendi takımımı kurma hedefim de var. Sadece araç kullanmak dışında yapmak istediğim pek çok şey var."

Verstappen, IndyCar'ı ise bir seçenek olarak görmüyor.

"IndyCar'ı seyretmeyi seviyorum. Bence orada pek çok harika sürücü var. Aynı zamanda yarıştığım insanlar da var, bu yüzden onlarla iyi bağlarım var. Onların başarılı olduğunu görmek hoşuma gidiyor."

"Fakat Indy 500'de olacak mıyım? Kesinlikle hayır. Oraya gidip izleyebilirim ama yarışmam."