Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen de inceleme altına alındı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Brezilya GP sıralama seansından sonra yaptığı bir hata nedeniyle inceleme altına alındı.

Verstappen de inceleme altına alındı!

Sıralamaların ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton, DRS ile alakalı olarak inceleme altına alınmıştı. Bu konu hakkında yapılan ilk incelemenin ardından, konuyla alakalı daha fazla detay için incelemenin sabah devam edeceği duyuruldu.

Sıralamaları ikinci sırada tamamlayan Verstsppen'in aracından indikten sonra Mercedes aracına dokunduğu ve arka kanatları kıyasladığı görüldü.

FIA'dan yapılan açıklamada Verstappen'in 2.5.1 kuralının ihlali gerekçesiyle yerel saat ile 9:30'da hakemlerle görüşmeye gelmesi gerektiği bildirildi. Bu kurala göre kapalı park kuralları altında araçlara sadece yetkili isimler dokunabiliyor.

Bu gelişme ile şampiyonluk mücadelesi veren iki pilot, Sprint yarışı öncesinde risk altında olacak.

 

paylaşım
yorumlar
Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!
Önceki haber

Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!
Yorumları görüntüle
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Horner: "Max'in starttaki geçişi belirleyici oldu" Meksika GP
Formula 1

Horner: "Max'in starttaki geçişi belirleyici oldu"

Hamilton: "İkinci olduğum için gerçekten minnettarım" Meksika GP
Formula 1

Hamilton: "İkinci olduğum için gerçekten minnettarım"

Horner pole pozisyonunu kaybetmeleri için Tsunoda'yı suçladı: "Tsunoda'landık!" Meksika GP
Formula 1

Horner pole pozisyonunu kaybetmeleri için Tsunoda'yı suçladı: "Tsunoda'landık!"

Son Haberler

Verstappen de inceleme altına alındı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen de inceleme altına alındı!

Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!
Formula 1 Formula 1

Hamilton incelemesinde karar sabaha ertelendi!

Marko: "Sıralama turlarında doğru ayarları bulamadık"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Sıralama turlarında doğru ayarları bulamadık"

Hamilton, DRS ihlali sebebiyle inceleme altında!
Formula 1 Formula 1

Hamilton, DRS ihlali sebebiyle inceleme altında!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.