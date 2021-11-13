Verstappen de inceleme altına alındı!

Sıralamaların ardından Mercedes pilotu Lewis Hamilton, DRS ile alakalı olarak inceleme altına alınmıştı. Bu konu hakkında yapılan ilk incelemenin ardından, konuyla alakalı daha fazla detay için incelemenin sabah devam edeceği duyuruldu.

Sıralamaları ikinci sırada tamamlayan Verstsppen'in aracından indikten sonra Mercedes aracına dokunduğu ve arka kanatları kıyasladığı görüldü.

FIA'dan yapılan açıklamada Verstappen'in 2.5.1 kuralının ihlali gerekçesiyle yerel saat ile 9:30'da hakemlerle görüşmeye gelmesi gerektiği bildirildi. Bu kurala göre kapalı park kuralları altında araçlara sadece yetkili isimler dokunabiliyor.

Bu gelişme ile şampiyonluk mücadelesi veren iki pilot, Sprint yarışı öncesinde risk altında olacak.