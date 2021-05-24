Verstappen: ''Şampiyonada daha uzun bir yolumuz var''

Verstappen, pazar günkü Monako Grand Prix'sinde Charles Leclerc'in yarışa katılamayacak olmasından dolayı ilk sıradan başlamış oldu ve startta pozisyonunu Valtteri Bottas'a karşı koruyarak, yarışı birinci sırada tamamladı.

Hollandalı pilot bu yarışta aldığı puanlar sayesinde, 2021 sezonunda şampiyonluk için mücadele ettiği rakibi Lewis Hamilton'la puan farkını kapatabildi ve hatta üzerine 4 puan da fark açtı.

Aynı zamanda Bottas'ın talihsiz pit stopu ardından yarıştan çekilmesi ve Sergio Perez'in Monte Carlo caddelerindeki yarışı dördüncü bitirmesiyle, Red Bull da Takımlar Şampiyonası'nı, Mercedes'e karşı 1 puan önde götürüyor.

Startta Bottas'a karşı yaptığı kalkışı anlatan Verstappen, şu sözleri kullandı: ''Bildiğiniz üzere Monako'da geçiş yapmak çok zor ve starttan sonraki pozisyonunuzda kalıyorsunuz, ben de bunu yaptığımdan emin olmaya çalıştım.''

Dünya şampiyonasını kariyeri boyunca ilk kez lider götüren Red Bull sürücüsüne bunun nasıl bir his olduğu sorulduğunda, önemli olanın bunu sezon sonuna taşımak olduğunu ve önlerinde uzun bir yol olduğunu söyledi.

Verstappen, ‘’Sezon sonunda da durum böyle olursa harika olacak. Ancak daha, uzun bir yolumuz var. Tabii ki, farkın açıldığı son iki yarıştan sonra tekrar toparlanmak güzel.''

''Çok çalışmalıyız çünkü normal pistlerde yenmemiz gereken isim hâlâ Mercedes. Bu yine de iyi bir hafta sonuydu ve bence tüm takım için de harika bir motivasyondu.''

Sezonun altıncı yarışı olan bir sonraki Grand Prix, Azerbaycan'da yapılacak ve Bakü'deki pist de bir cadde pisti.

Monako'da gösterdiği bu formu korumak konusunda ne kadar özgüvenli olduğu sorulan Hollandalı pilot, ''Dürüst olmak gerekirse, Bakü'de hızlı olmanın özgüvenle alakası yok.''

''Eğer araçta iyi hissediyorsanız ve araç istedikleriniz yapıyorsa [iyi durumdasınızdır]. Demek istediğim şu, ben Monako'da her zaman hızlı oldum ancak çok fazla kez de çarptım.''

''Bakü tamamen farklı bir cadde pisti ve burada çok daha az yere basma gücü kullanıyorsunuz çünkü uzun bir düzlük. var ve yol tutuşu seviyeleri düşük hissettiriyor. Normalde, orada oldukça rekabetçi olmamız gerekir ancak göreceğiz.'' dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Pit stoplardan sonra Perez'le arasındaki durumdan da bahseden Verstappen, şu ifadeleri kullandı: ''Başlangıçta, Checo benim biraz önümdeydi bu yüzden bana, onun birkaç kişinin önüne geçmek için zorladığını söylediler, bu yüzden de arkada kaldım ve zaten benim de biraz yakıt saklamam gerekiyordu. Sonrasında fark azaldı ancak bu endişelendirici bir fark değildi, bu yüzden de yavaşça gelişmeye başladım çünkü sert lastiklerle bu pistte sürüş yapmak çok da cazip değil. Pitlerden çıktığınızda lastikler çok kaygan oluyor, bu yüzden önce bunu halletmek istedim.''