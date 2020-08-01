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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Verstappen: "Daha sıcak şartlar, bir şeyi değiştirmezdi"

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Verstappen: "Daha sıcak şartlar, bir şeyi değiştirmezdi"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
1 Ağu 2020 16:24

Max Verstappen, Britanya'da cuma günkü sıcak hava koşulları cumartesi olsaydı bile Mercedes karşısında yapabilecekleri pek bir şeyin olmayacağını söyledi.

Dün 35 dereceyi aşan sıcaklıkta gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Verstappen en hızlı tur zamanını kaydetmeyi başarmıştı.

Red Bull dünkü sıcak koşullarda Mercedes'le mücadele edebiliyor gibiydi ancak bugünkü daha serin koşullarda Mercedes, 1 saniyenin üzerinde farkla pole pozisyonunu kazandı. Verstappen, Hamilton'ın pole derecesinin 1.1 sn gerisinde ancak 3. olabildi.

Verstappen, "Hava daha sıcak olsa dahi birkaç ondalık geride kalacaktık. Sıcak havanın o kadar büyük fark yarattığını düşünmüyorum."

"Bugün hava sıcaklığı 35 derece olsaydı, yine 3. olurdum. Biraz daha yardımcı olurdu ancak aradaki fark kapanmazdı." dedi.

 

Mercedes, bu sezon gerçekleştirilen 4 yarışta da pole pozisyonunu kazandı ve son üç Q3 seansında da Red Bull'la 1 saniyenin üzerinde fark oluştu.

Verstappen, bu yüzden Hamilton'la olan 1.022 saniyelik farka şaşırmadığını söyledi.

Verstappen, "Hayır, bu farka şaşırmadım. Biz hâlâ aracı öğrenmeye, onu geliştirmeye çalışıyoruz."

"Ancak genel olarak sıralama performansım iyiydi. Genel olarak hep üçüncüydüm. Elimden gelen başka bir şey yoktu."

"Q3'teki son turum oldukça iyiydi. Son virajda biraz sıkıntı yaşadım. Arada büyük fark var. Bu yüzden elimizden geleni yapmaya çalıştık."

"Bizim için en iyi pozisyon şu anda üçüncülük ve onu almayı başardık. Yedinci sıradan başlamaktan daha iyidir." dedi.

Yarışta Mercedes pilotlarıyla mücadele edip edemeyeceği sorulduğunda Verstappen, "Normalde hayır ancak temiz bir start almayı umuyoruz."

"Sonrasında araç içerisinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Onları biraz takip edebilirsek ve puanlar kazanabilirsek, bundan mutlu olabiliriz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Max Verstappen Şimdi al
Editör Luke Smith

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