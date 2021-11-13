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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen: "Daha sert lastikler bugün yardımcı olmadı"

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Red Bull pilotu Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'si sprint yarışlarındaki startın, "en iyisi" olmadığını ancak daha sert lastiklerin de "yardımcı olmadığını" söyledi.

Verstappen: "Daha sert lastikler bugün yardımcı olmadı"

2021 Formula 1 sezonunun 19. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen sprint sıralama yarışını Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Bottas, startla birlikte, yumuşak lastiklerin avantajını kullandı ve Verstappen'e göre daha iyi kalkıp, daha ilk metrelerde Verstappen'i geride bıraktı.

Verstappen, yarışa daha sert lastiklerle başlamasının ardından hem Bottas hem Sainz'a geçildi. Sonrasında Sainz'ı geçip, Bottas'ı yakalasa da, damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Red Bull pilotu start hakkında, "Evet, start başlı başına en iyisi değildi ama aynı zamanda, daha sert lastikler kullanıyorduk."

"Bu, özellikle enerjimizi ortaya koymamız için de yardımcı olmadı. En kolayı değildi ama yine de hızımız oldukça iyiydi. Burada, bir kez yaklaşsanız da gerçekten geçiş yapamıyorsunuz." dedi.

Verstappen, son virajda Bottas'a yaklaşmakta yaşadığı zorluk hakkında, "Kesinlikle zorlandım."

"Düzlüklerde hızlılar ve bu yüzden geçmek için son virajda çok iyi olmak gerekiyor ama bugün bu imkansızdı. Yarın yeniden deneyeceğiz." dedi.

Yine de Verstappen, aldığı iki puanla şampiyonadaki 19 puanlık avantajını 21 puana çıkarmış oldu.

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