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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, daha "öngörülebilir" bir Red Bull F1 aracı bekliyor

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Erwin Jaeggi
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Max Verstappen, Red Bull'un yeni aracı RB16B'nin, geçen senenin aracı olan RB16'da bulunan en kötü özelliklerden birini barındırmadığını ve daha "öngörülebilir" bir araç olduğunu söyledi.

Verstappen, daha "öngörülebilir" bir Red Bull F1 aracı bekliyor

Hollandalı pilot ve geçen seneki takım arkadaşı Alex Albon, 2020'de RB16'nın yarattığı hassas arka tarafta, araca tamamıyla güvenmeye ve aracın aerodinamik anomalilerinde büyük zorluklar yaşıyorlardı. 

Geçtiğimiz sezonun tamamında bu sorunlar üzerine çalışan takım, RB16B ile beraber Bahreyn'deki sezon öncesi testlere iyi bir start verdi ve Verstappen, açılış gününün en hızlı ismi oldu.

İlk sürüşünün ardından araç hakkında yorumlar yapan Verstappen, araç ile olan ilk deneyiminden memnun olduğunu, aracın tamamen güvenilebilir bir tabanı olduğunu belirtti. 

Hollandalı TV kanalı Ziggo Sport'a konuşan Verstappen, "İlk birkaç sürüşten sonra, tabii ki de düzeltmeniz gereken birkaç şey oluyor, ancak her şey gayet iyiymiş gibi duruyor."

"Bir noktada, araçta iyi bir denge olduğunu düşündüm ve aracın sürüşü çok iyi hissettirdi. Oldukça, nasıl söylenir bilmiyorum, öngörülebilirdi."

Verstappen'in araçtan aldığı iyi hissiyatın ardından Hollandalı pilot, araç ayarlarını yaptığı anda Red Bull, sorunsuz bir gün geçirdi ve 139 tur tamamladı. 

 

Hollandalı pilot konu hakkında şunları söyledi: "Eğer bugünkü gibi bir gün geçirirseniz, bu kadar fazla tur attığınız, bu her zaman sizin istediğiniz bir şeydir. Özellikle lastiklere bu kadar zorluk çıkaran Bahreyn gibi bir pistte."

"Özellikle bugün hava çok sıcak olduğu ve rüzgar da çok sert olduğu için her şey daha zorluydu. Bu nedenle bu kadar fazla tur atmak çok iyi bir şey."

"Hedefimiz, bu kadar fazla tur atmak. Her gün hesaplamalar buna göre yapılıyor. Ancak normalde, küçük sorunlarla veya benzer şeylerle karşılaştığınız için bu kadar tur atılamıyor. Biz ise bunu yaşamadık."

İlk gün performansının, sezon için olan ümidini artırıp artırmadığı sorusunu yanıtlayan Verstappen, "Bunu söylemek her zaman zordur, ancak bizim açımızdan iyi bir gün oldu. Çokça sürüş yaptık, sorun yaşamadık ve araç da gayet iyi hissettirdi."

"Bizim için iyi bir start oldu, ki bu da sıradaki iki günde işleri daha iyi yapacaktır."

Verstappen, Cumartesi gününde RB16B'yi Sergio Perez'e teslim etti, Meksikalı pilot bu ayın başında Silverstone'da yapılan çekim gününden beri ilk kez yeni aracın başına geçti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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