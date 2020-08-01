Verstappen: "Daha iyiyiz ama yeterli değil"

Max Verstappen ilk seansta en hızlı isim olmayı başardı ancak ikinci seansta kırmızı bayrak ve trafik yüzünden iyi bir zaman turu atamadı.

Red Bull sıcak şartlarda daha gözükse de, hafta sonunun kalan kısmı yaklaşık 10 derece daha soğuk olacak.

Max Verstappen, bu hafta sonu daha iyi bir performansa sahip olduklarını ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

"İlerleme var evet, ama henüz istediğimiz gibi değil. Özellikle yavaş virajlarda gerideyiz. Oralarda biraz zaman kaybediyoruz ama daha iyi. Yine de hava bugün çok sıcaktı. Rüzgar bazı yerlerde mükemmel değildi. Cumartesi bu açıdan tamamen farklı bir gün olacak. Çok daha soğuk olacak, rüzgar da farklı yönlerden gelecek. Rüzgar hakkında konuşmak komik fakat bu araçlar rüzgara karşı çok hassaslar ve bu da çok fazla fark yaratabiliyor."

"Ayrıca cumartesi günü de bu kadar sıcak olmasını isterdim, çünkü o zaman Mercedes biraz daha yavaş oluyor. Sıcakta o kadar da güçlü değiller."

"Kişisel olarak ikici seanstaki dengeden memnun değildim, o yüzden aracı tekrar ayarlamak zorunda kaldık. Sonra yumuşak lastiğe geçtim ve trafikte kaldım. Ardından kırmızı bayrak vardı. Yani ikinci seans pek ideal olmadı."

"Yani muhtemelen birinci olabilirdik ama dengeden tamamen memnun değildim, bu yüzden bunun üzerinde çalışmak zorundayız. Ama söylediğim gibi cumartesi çok farklı bir gün olacak. Tüm bunları çözebiliriz ve yarın, aracımız farklı şartlarda farklı şekilde çalışabilir."

"Sonuç olarak beklediğimizden daha iyi bir gün. Ama ben asla tatmin olmam. Her zaman daha iyi olabilecek şeyler vardır. Sadece çalışmaya devam etmeliyiz."

Güncellemelerle ilgili Verstappen, "Araçta denemeye devam ediyoruz, onları geliştiriyoruz, görünüşe göre iyi çalışıyorlar." dedi.