Verstappen: "Daha fazla hıza ihtiyacımız var"

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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Charles Leclerc'in kaza yaparak yarış dışı kaldığı Fransa GP sonrası şampiyonada 63 puanlık fark açmış durumda.

Fransa GP sonrası konuşan Hollandalı pilot, "Charles yarış dışı kaldıktan sonra tüm yarışın lastikleri korumak üzerine olacağını biliyordum."

"Uzun pit yolu nedeniyle iki pit stop stratejisi daha yavaştı. Bu elbette üzüntü verici çünkü böyle olmasaydı, yarış daha hareketli geçebilirdi."

"Aracın yüksek bir temposu olması sayesinde farkı yavaş yavaş artırdım ve dediğim gibi her şey lastiklerinin durumunu takip etmekle ilgiliydi."

"Charles ile olan mücadelede hangimizin aracı daha hızlıydı asla bilemeyeceğiz çünkü birbirimizin araçlarını süremeyiz. Fakat bizim için durum iyiydi. Çok mutluydum çünkü Avusturya'nın aksine onu takip edip edemeyeceğimizi görmek istedim. Bu kez çok daha rekabetçiydik."

"Elbette düzlük hızımız da çok faydalı oldu ve uzunca bir süre onun DRS mesafesinde kaldım fakat burada kendi başınıza sürerken bile lastikler aşırı sınıyor. Bu yüzden pit stopa doğru lastiklerim biraz fazla ısındı ve arayı biraz açtı. Ancak aranın açılış şekli büyük değildi." dedi.

Aracın hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Daha hızlı olacağımızı düşündüm ve öyle de oldu. Takip etmenin zor olacağını biliyordum fakat dengemizin kötü olmadığını hemen gördüm. Genel anlamda çok rekabetçiydik ve görmek istediğimiz şey de buydu."

"Şu anda sahip olduğumuz fark harika fakat daha pek çok şey olabilir. Sadece işime odaklanmak istiyorum, çok daha iyi sonuçlar almalıyız. Aracı geliştirmeliyiz. Özellikle tek tur performansı anlamında daha fazlasına ihtiyacımız var."

"Budapeşte bence bizim için biraz daha zor geçecek. Ferrari orada çok hızlı olacak fakat göreceğiz. Sizin gününüz olmasa bile her yarıştan puan almak önemlidir." dedi.