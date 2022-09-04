Verstappen: "Daha eksiksiz bir aracımız var"

Haberi dinle

Max Verstappen, güçlü bir performans sergilediğİ Zandvoort sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Bu pistin Red Bull'dan ziyade Ferrari'ye uyması bekleniyordu ancak Hollandalı pilot harika bir son tur çıkardı.

Sıralama turlarının ardından sonuca şaşırıp şaşırmadığı sorusuna yanıt veren genç sürücü, "Gerçekten özel bir sıralama turlarıydı."

"Özellikle dün yaşadığımız zorlukları düşündüğümüzde, pole pozisyonunu almak çok güzeldi. Dün aracı biraz değiştirmek zorunda kaldık çünkü gerçekten hiçbir bilgiye sahip değildik."

"Bu sabah her şey aracı daha iyi öğrenmek ve sıralama turları öncesinde araca biraz ince ayar yapmaya çalışmakla ilgiliydi. Evet, sıralama turlarında hızlıydık ama bunu hiçbir zaman gösteremedik çünkü bazen biraz erken çıktım, bazen de sadece bir tur attım."

"Q2'de sadece kullanılmış lastik kullandık, bu yüzden de Q3'ten gerçekten çok memnunum. Ayrıca son turda önümde bir araç olduğu için çıkış turunu biraz riske ettim ve ilk sektörde biraz fazla yavaşlamak zorunda kaldım. Bu yüzden de tura başladığımda lastiklerin tam olarak istediğim noktaya gelmediğini hissettim."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Yine de ikinci sektörde durumu toparlamayı başardım ve bu da pole için yeterli oldu." dedi.

Spa'nın ardından Zandvoort'ta da pole pozisyonu almasının kendisini nasıl hissettirdiği sorusuna Verstappen, "Doğrusu daha komple bir araca sahip olduğumuzu düşünüyorum. Fakat durumun ne kadar hızlı değiştiğini görebiliyorsunuz çünkü Spa'da baskınken, burada durum biraz da zor görünüyordu."

"Sıralama turları çok yakındı ve görüldüğü üzere daha yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde araçtan en iyi verimi almakta biraz daha fazla zorlanıyoruz."

"Ancak hızlı bir aracımız var ve takımın dün yaptığı analizler sayesinde, aracımızı burada nasıl daha hızlı hale getirebileceği konusunda doğru seçimler yaptığını görebiliyoruz."

"Yine de bence yakın bir yarış olacak. Bu yılki yarışların çoğunda durum böyleydi, bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım iyi bir yarış çıkarabiliriz."

Yarış temposuna güvenip güvenmediği sorusuna Verstappen, "Bu sabah yarış simülasyonu yaptım ve iyi görünüyordu, bu yüzden de araçtan memnundum. Lastiklerle ilgili olarak, konuşursak sanırım yarın için fazladan bir set yumuşak lastiğim olacak. Ferrari'ye kıyasla ne durumda olduğumuzu bilmiyorum ama yarın için bize birkaç seçenek daha sunuyor." dedi.