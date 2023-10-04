Verstappen: "Cumartesi günü şampiyon olmaya çalışacağım"

Katar'a 177 puan farkla gelen Max Verstappen, cumartesi günkü sprint yarışında şampiyonluğunu garantileyebilir.

40 yıl sonra cumartesi günü şampiyon olan ilk isim olmaya hazırlanan Verstappen, hafta sonu için hedefinin bu olduğunu doğruladı.

Verstappen, "Sürücüler şampiyonluğunu Cumartesi günkü sprint yarışında kazanabilirim ve ana hedefimiz bu olacak."

"Katar'a takımlar şampiyonluğunu planlanandan önce kazanarak gelmek güzel. Bu pistte yarışmak güzel fakat sıcak hava nedeniyle hafta sonu hepimiz için zor geçecek."

"Yüksek sıcaklıklar önemli bir faktör olacak."

"Bu bir sprint hafta sonu olduğu için Cuma günkü antrenman seansından mümkün olduğunca çok şey öğrendiğimizden emin olmalıyız."

"Dediğim gibi, ana hedefimiz şampiyonluğu cumartesi günü kazanmak. Umarım bizim için unutulmaz bir hafta sonu olur!" dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Sergio Perez ise kendisine "iyi performans gösterme" hedefi koydu.

"Katar'a dünya şampiyonu olarak geliyoruz ve kişisel olarak bunu pistte göstermek istiyorum."

"Katar, mücadeleye geri dönmek adına iyi bir fırsat olacak ve hafta sonu kazanmak için iki fırsatım var."

"Sprint formatı doğru ayarları bulmayı zorlaştırıyor fakat sıralama turlarına mümkün olduğunca iyi hazırlanmak için takımla sıkı şekilde çalışacağım."

"2021'de asfalttaki kum nedeniyle sürüşün zor olabileceğini öğrenmiştik. Aynı zamanda sezonun en sıcak yarışı olabilir."

"Dolayısıyla araçtan en iyi verimi almak için üç gün boyunca sıkı şekilde çalışacağız."