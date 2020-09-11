Verstappen, cuma gününden mutlu ayrıldı

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, cuma günkü ikinci antrenman seansını üçüncü sırada tamamladı ve Red Bull'la güçlü bir gün geçirdi.

Belçika ve Monza'daki iki zorlu yarışın ardından Mugello'da daha iyi görünen Max Verstappen, cuma gününün ardından günün kendileri için iyi geçtiğine dikkat çekti.

Verstappen, "Bence aracın davranışlarından memnun olabiliriz. Mercedes'ten çok uzak değildik, bu iyi bir şey. Aynı zamanda denge açısından da her zaman geliştirilecek şeyler var, ama genel olarak oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim."

"Bu pist çok güzel. Çok hızlı virajlar var ve Formula 1 aracıyla, özellikle Arrabiata 1 ve 2'yi kolayca dönmek gerçekten inanılmaz, bu yüzden sürüş yapmak gerçekten güzel ve gerçekten keyifli."

"Bugün kendimi iyi hissettim, ama tabii ki Pazar günü oldukça sıcak olacak ve arka arkaya 59 tur atmak kolay olmayacak, yine de mücadeleyi seviyorum. Ama şikayet edemeyiz, öyle değil mi? Antrenman yapıyoruz ve araçlarda oturmak için çalışıyoruz."

"Ayrıca lastikler o kadar da kötü değil. Daha kötü olmasını bekliyordum. Ama iyiydi." dedi.