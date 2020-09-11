Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
FP3:
16 Saat
:
28 Dakika
:
11 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, cuma gününden mutlu ayrıldı

paylaşım
yorumlar
Verstappen, cuma gününden mutlu ayrıldı
Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un Hollandalı Max Verstappen, cuma gününden oldukça memnun olduğunu söyledi.

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, cuma günkü ikinci antrenman seansını üçüncü sırada tamamladı ve Red Bull'la güçlü bir gün geçirdi.

Belçika ve Monza'daki iki zorlu yarışın ardından Mugello'da daha iyi görünen Max Verstappen, cuma gününün ardından günün kendileri için iyi geçtiğine dikkat çekti.

Verstappen, "Bence aracın davranışlarından memnun olabiliriz. Mercedes'ten çok uzak değildik, bu iyi bir şey. Aynı zamanda denge açısından da her zaman geliştirilecek şeyler var, ama genel olarak oldukça memnun olduğumu söyleyebilirim."

"Bu pist çok güzel. Çok hızlı virajlar var ve Formula 1 aracıyla, özellikle Arrabiata 1 ve 2'yi kolayca dönmek gerçekten inanılmaz, bu yüzden sürüş yapmak gerçekten güzel ve gerçekten keyifli."

"Bugün kendimi iyi hissettim, ama tabii ki Pazar günü oldukça sıcak olacak ve arka arkaya 59 tur  atmak kolay olmayacak, yine de mücadeleyi seviyorum. Ama şikayet edemeyiz, öyle değil mi? Antrenman yapıyoruz ve araçlarda oturmak için çalışıyoruz."

"Ayrıca lastikler o kadar da kötü değil. Daha kötü olmasını bekliyordum. Ama iyiydi." dedi.

 
Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

Önceki haber

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

Sonraki haber

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

Racing Point: “Perez, Vettel’le yapılan görüşmelerden haberdardı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: “Perez, Vettel’le yapılan görüşmelerden haberdardı”

McLaren, Mercedes tarzı burun test etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Mercedes tarzı burun test etti

Rossi: "Vettel-Ferrari ilişkisinin kötüye gitmesi üzücü oldu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rossi: "Vettel-Ferrari ilişkisinin kötüye gitmesi üzücü oldu"

Son Haberler

Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

Verstappen, cuma gününden mutlu ayrıldı
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, cuma gününden mutlu ayrıldı

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

2
Formula 1

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

3s
3
Formula 1

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

50dk
4
Formula 1

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

5
Formula 1

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

2s

Son Haberler

Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı
F1

Perez, Raikkonen olayından ötürü 1 sıra grid cezası aldı

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"
F1

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

Verstappen, cuma gününden mutlu ayrıldı
F1

Verstappen, cuma gününden mutlu ayrıldı

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”
F1

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı
F1

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

Son Videolar

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey 07:32
Formula 1
29dk

Mugello hakkında bilmeniz gereken her şey

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması 00:59
Formula 1
1s

Mission Winnow: Ferrari'nin 1000. Grand Prix Kutlaması

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı 01:09
Formula 1

McLaren'ın Steiermark GP arka kanadı

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi 02:26
Formula 1

Grand Prix Greats – Renault'nun Formula 1 geçmişi

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü 03:10
Formula 1

Fisichella ile Mugello'da araç üstü görüntü

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.