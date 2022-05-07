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Verstappen: "Cuma günleri daha iyi çalışmaya ihtiyacımız var"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sorunlu ilk günün ardından verdiği demeçte, cuma antrenmanlarında takım olarak daha iyi bir iş yapabileceklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Cuma günleri daha iyi çalışmaya ihtiyacımız var"
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Max Verstappen, ilk seansın en az tur atan isimlerinden birisiydi ve buna rağmen seansı üçüncü bitirmişti. İkinci seansta ise işler daha da kötüye gitti.

Araçtaki hidrolik sorunu yüzünden direksiyonu kilitlenen Verstappen, arka frenlerinin alev almasıyla seansı sadece bir turla kapattı.

Cadde pistlerinde tur atmanın önemi göz önüne alındığında Hollandalı sürücü, mutlu görünmüyor.

Verstappen, "Cuma seanslarında bir takım olarak daha iyi çalışmamız lazım. Bunun hakkında konuşmamız ve bir şeyler yapmamız gerekiyor."

"Bence hiç iyi bir gün geçirmedik. Üzerinde yarıştığımız pist türü düşünüldüğünde bu durum daha da kötü hale geliyor."

"Amacım pisti öğrenmek ve hemen ritim yakalamaktı. Fakat şimdi sadece 4-5 tur atmış durumdayım. Yapmak istediğimden çok daha azını başarabildim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Sorunları açıklaması istendiğinde Verstappen, "İkinci antrenmanda hidrolik bir sorun yaşadık. Pitten çıkar çıkmaz hidrolik direksiyon kilitlenmişti ve çeviremiyordum. Sonrasında frenler alev aldı, yani çok fazla sorun yaşıyorduk."

"Elbette durumu toparlamamız ve arayı kapatmamız gerekiyor. Diğerleri bize göre çok fazla tur attılar ve hayati bilgiler topladılar. Bizim elimizde hiç bilgi yok, bu yüzden ne yapacağımızı bilmiyorum."

"Bugün daha fazla tur atmamız gerekiyordu." dedi.

Verstappen, cumartesi günü kaybı telafi etmeye çalışacağını söyledi.

"Şu anda elimizde çok fazla bilgi veya veri yok. Hal böyle olunca bunun sıralama turları ve yarış için zor olacağını tahmin edebilirsiniz."

"Yine de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Takım olarak sorunları geride bırakmaya  çalışacağız ve umarım sıralama turlarında iyi bir konumda olabiliriz."

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