Formula 1 Amerika GP
Verstappen: "COTA'daki tümsekler için yeni bir omurgaya ihtiyacım olabilir!"
Max Verstappen, ABD Grand Prix'si öncesinde Circuit of The Americas'ın fazla engebeli yüzeyine dikkat çekti.
Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi: 20 Eki 2026 11:00
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Dört kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenecek ABD Grand Prix'si öncesinde COTA'nın (Circuit of the Americas) son derece engebeli olduğunu belirtti.
Hollandalı sürücü, yarışın ardından yeni bir omurgaya ihtiyaç duyabileceğini söyleyerek pistin fiziksel zorluğuna esprili bir şekilde dikkat çekti.
Verstappen, "Bunu söylemek gerçekten çok zor. Şimdiden Austin'de galibiyet mücadelesinin içinde olacağımı söylemek istemiyorum ama son birkaç hafta sonu gerçekten harikaydı."
"Ben sezonu yarış yarış ele alıyorum. Austin'e gittiğimizde orada işlerin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ancak yine çok farklı bir pist bizi bekliyor."
"WEC'te gördüklerime göre pist inanılmaz derecede engebeli. Aman Tanrım, hafta sonunun ardından muhtemelen yeni bir omurga sipariş etmem ya da Robocop'a dönüşmem gerekecek. İnanılmaz!"
"Bu, herkes için yeni bir mücadele olacak. Sonrasında duruma göre ilerleyeceğiz. Ardından Meksika'ya gitmemiz gerekiyor; orada da yüksek rakım söz konusu olacak."
"Motorun o rakımda nasıl performans göstereceğini ve aracın nasıl davranacağını görmemiz gerekiyor çünkü koşullar çok farklı. Bu yarışlarda doğru ya da yanlış yapabileceğiniz pek çok farklı unsur var. Göreceğiz." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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