Formula 1 Amerika GP

Verstappen: "COTA patronu aracımı kullansa beş tur sonra yürüyemez hâle gelir"

Max Verstappen, Circuit of the Americas'taki aşırı tümseklerin yalnızca asfaltı yenileyerek giderilemeyeceğini söyledi.

Ronald Vording Zeynep Taş

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 10:10

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Formula 1 padoğunda bu hafta sonunun en çok konuşulan konularından biri, Circuit of the Americas'taki aşırı tümsekler oldu. Sürücüler cuma akşamı gerçekleştirilen sürücüler toplantısında endişelerini dile getirdiler.

Toplantının ardından Max Verstappen, FIA ve pist temsilcileriyle konuyu daha ayrıntılı görüşmek için bir süre daha orada kaldı.

Austin'deki pistte, zeminin nem ve sıcaklık değişimleriyle büzülüp genişlemesi ciddi sorunlara yol açıyor. Pist iki yıl önce tamamen yeniden asfaltlanmış, bu yılki yarış öncesinde de iki ayrı çalışma gerçekleştirilmişti. 9. ve 11. virajlar arasındaki bölüm yeniden asfaltlanırken 12. ve 19. virajlar arasındaki en kötü tümsekleri gidermek için de çalışmalar yapılmıştı.

Ancak sürücülere göre bu müdahaleler yeterli olmadı. Verstappen, perşembe günü pist koşullarını 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti. Hollandalı sürücü, cumartesi günü yaptığı açıklamada Austin'de her gün ağrı kesici kullandığını da söyledi. Lando Norris de her seansta baş ağrısı tabletlerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sıralama turlarının ardından Hollanda basınıyla yaptığı görüşmede pistteki tümsekler yeniden gündeme geldiğinde Verstappen, "Burada bazı virajlar var ki durum gerçekten kabul edilemez."

"1. ve 19. virajlar gerçekten çok kötü. Ancak 4. ve 5. virajlar arasındaki hızlı bölümde de çok büyük tümsekler var. Elbette buradaki zeminin sorun yarattığını anlıyorum ama bunun önceden değerlendirilmiş olması gerekirdi. Bu, kesinlikle bir mazeret olmamalı."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Tümsekler sürücüler üzerinde ciddi fiziksel baskı oluşturmanın yanı sıra, Esses olarak bilinen hızlı virajlar bölümünde güvenlik riski de yaratıyor.

Austin'deki antrenman seanslarında birçok sürücü bu bölümde aracının kontrolünü kaybetmenin eşiğine geldi. Yüksek hızlı virajlardan oluşan bu dizide gerçekten bir kaza yaşanması hâlinde sonuçlar ağır olabilir.

Verstappen, "Evet, araç bu şekilde tabana vururken bu hızlarda böyle şeyler yaşanmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Circuit of the Americas’ın yönetim kurulu başkanı Bobby Epstein, Verstappen'in açıklamalarına yanıt verirken antrenmanlardaki durumun Hollandalı sürücünün anlattığı kadar kötü olmadığını öne sürdü.

Epstein, ESPN’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1. virajın çıkışındaki tümsekten memnun değiliz. Bundan ancak bu hafta haberdar olduk. Eğer bilseydik düzeltirdik."

"Ancak Max'in pistin geneline yayılan tümsekler hakkında söylediklerine gelince, bunları zaten giderdik. Pist çok iyi durumda."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

"Max, benim yanıldığımı çok sık söylemez ama çoğu zaman da haklıdır. Genellikle düşüncelerini açıkça ifade eder ve ben de bu özelliğini takdir ediyorum. Söylediklerinden rahatsız olmadım ancak bazı bölgelerde, var olduğunu düşündüğü tümseklerin artık bulunmadığını görünce şaşırabileceğini düşünüyorum."

Ancak bu yorumlar sıralama turlarının ardından Verstappen’e aktarıldığında Hollandalı sürücünün fikri değişmedi.

Verstappen, "Kendisini aracımı kullanmaya davet ediyorum. Bence beş tur sonra araçtan inmek zorunda kalır ve artık yürüyemez hâle gelir." dedi.

Verstappen’e göre önümüzdeki yıllarda sorunun çözülmesi için çok daha kapsamlı önlemler alınması gerekiyor: "Yeniden bir asfalt tabakası serebilirsiniz ancak bir veya iki yıl sonra aynı sorunla karşılaşırsınız. Bu nedenle daha derine inmeniz gerekiyor."

“Bence FIA ve Formula 1 de bu konuda daha katı olmalı. Bunun çok fazla paraya mal olduğunu anlıyorum ancak şu anda yaptığımız şey, sorunun üzerini geçici olarak kapatmaktan ibaret. Altındaki zeminin hareket ettiğini biliyorsanız her şeyi kazıp çıkarmalı ve sağlam bir temel oluşturmalısınız."

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- Motorsport.com Ekibi

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