Verstappen: "Yarış çok sıkıcıydı"

Yarışı hakkında sorulan soruları cevaplayan Hollandalı pilot şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse çok sıkıcıydı. İlginç bir yarış değildi, yapılacak çok fazla şey yoktu."

"Mercedes araçları ile kafa kafaya gitmem mümkün değildi ve daha sonrasında da lastikleri korumak için yavaşlamam gerekti, bu yüzden de yarış pek eğlenceli değildi."

"Orta hamurda çok fazla yol tutuşa sahip değildim, Valtteri'ye biraz baskı uygulamaya çalışıyordum ancak daha sonrasında ona hızlanması gerektiğini söylediler ve kendisine yaklaşamadım."

Yarışın son anlarında farkı dört saniyeye kadar indiren ve en hızlı turu alan Ricciardo'ya karşı pit hamlesi yapma hakkında konuşan Verstappen şunları söyledi: "Onun maksimum hızından emin değildik, bu yüzden pite girmedik."

"Sanırım lastiğimi patlatmak üzereydim, ama daha fazlası olamazdı. Gene de bir şey olmasından iyidir."

"Hiç lastiğimiz kalmamıştı. Onlar için gerçekten iyi bir hafta sonuydu ve biz de içinde bulunduğumuz durumumun maksimumunu elde etmeye çalıştık."