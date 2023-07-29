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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Verstappen: "Çok risk almamaya çalıştım"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint sıralama turlarında risk almamaya çalıştığını ve buna rağmen ilk sırada olmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates on arrival in Parc Ferme

Hollandalı pilot, sıralama turlarında güçlü bir performans sergiledi ve pole pozisyonunu almayı başardı.

Fakat cumartesi gününe kıyasla daha kötü bir çıkardı ve pole pozisyonunu sadece 0.011 saniyelik avantajla elde etti.

Seansın ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Koşullar çok zordu. Yani düne oldukça benziyordu."

"Sıralama turlarında kuru zemin lastiklerine biraz daha geç geçtik ama bence sakin kaldık."

"Aradaki fark dünkü kadar büyük olmasa da, her şeyi riske etmeye gerek yoktu."

"Muhtemelen ikinci sektörüm biraz fazla temkinliydi ama yine de pole pozisyonundayım. Önemli olan da bu."

Pistin hızlanmasıyla ilgili Verstappen, "Giderek daha iyi oluyordu ama yine de sekiz/dokuzuncu virajlar çok kaygandı."

"Sanırım orada biraz zaman kaybettim ama sorun değil."

"Öğleden sonra tekrar yağmur yağacak mı göreceğiz ama sıralamayı temiz bir şekilde bitirmek güzel." dedi.

Sprint yarışıyla ilgili olarak da şunları ekledi: "İyi bir başlangıç yaparak, iyi bir görüşe sahip olmak adına önümüzü açmaya çalışacağız."

"Bence ıslak zeminde bu çok önemli olacak." 

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2023 Belçika GP Sprint Shootout: Sprint yarış pole'ü de Verstappen'e gitti, Piastri 0.011 sn geride ikinci!

Piastri: "Pole pozisyonunu kaçırdığım için üzgünüm"

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