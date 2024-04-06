Verstappen: "Çok iyi bir gün geçirdik ama önemli olan yarın"
Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonunda olmaktan oldukça memnun ancak asıl önemli olanın pazar günkü yarış olduğunu söylüyor.
Simon Galloway / Motorsport Images
Max Verstappen, Japonya GP'si sıralama turlarını lider tamamlayarak ile Red Bull'un F1 tarihindeki 99., kendisinin ise 36. pole pozisyonunu elde etti.
Takım arkadaşı Sergio Perez de çok az farkla Verstappen'in 0.066 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Seansın ardından konuşan son Dünya Şampiyonu, pazar günkü Grand Prix için de bu sonucu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.
Verstappen, "Sonlara doğru oldukça yakındı."
"Genel olarak, bu pist lastikler konusunda çok hassas. Asfalt gerçekten agresif ve limitleri zorlamak istediğinizde bu her zaman işe yaramıyor."
"Yine de en önemlisi pole pozisyonunda olmak. Elbette her turun mükemmel olmasını istersiniz ama böyle bir pistte bu her zaman mümkün olmuyor."
"Genel olarak çok iyi bir gün geçirdik, yarın için iyi bir başlangıç pozisyonuna sahibiz ama elbette önemli olan yarın olacak."
"Takım olarak ilk iki sırayı elde etmek harika. Umarım bunu yarın da devam ettirebiliriz." dedi.
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