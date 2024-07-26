Verstappen: "Çok fazla şey denedik"
Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma günü araçta denedikleri pek çok şey olduğunu söyledi.
Red Bull pilotu Max Verstappen, Spa-Francorchamps'ta Cuma antrenmanlarının ardından üçüncü oldu.
0.2 saniye geride kaldığı seansın ardından Verstappen şöyle dedi: “Pek çok şey denedik."
"Artık analiz edecek yeterli verimiz var."
"Bu açıdan güne olumlu başladığımızı düşünüyorum. Fakat kinci seans için bazı şeyleri değiştirdik ve seans biraz daha kötü geçti, bu yüzden bakmamız gereken bazı şeyler var."
“Açıkçası burada düzlük hızını arttırmak istediğiniz birinci ve üçüncü sektörler var ama aynı zamanda viraj hızına ihtiyaç duyduğunuz uzun ikinci sektör de var."
"Bu da doğru dengeyi bulmayı zorlaştırıyor.”
“Grid cezası nedeniyle zaten biraz geriden başlıyoruz. Bu nedenle bazı şeyleri biraz geliştirmemiz gerekiyor."
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