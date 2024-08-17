Verstappen, "çocuğu olursa" motor sporlarında kariyer yapmalarını istemiyor
Red Bull pilotu Max Verstappen, gelecekte çocuklarının Formula 1'de yarışmasını pek istemiyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Jos Verstappen, Formula 1'den ayrılmasının ardından kendisini Max Verstappen'in gelişimine adadı ve uzun yıllar oğlunun seride yarışması için çaba gösterdi.
Bu bazen sert tepkiler vermesine de yol açtı.
Jos, oldukça sert yöntemler sergilemesine rağmen amacına ulaştı ve Max Formula 1'in en güçlü sürücülerinden birisi oldu.
Max Verstappen'in sık sık kız arkadaşı Kelly Piquet'in kızı Penelope ile beraber vakit geçirdiği görülüyor hatta ikilinin oldukça eğlenceli klipleri de var.
Peki Max bir gün baba olursa, çocuklarını Formula 1'de yarışmaları için zorlayacak mı?
RTBF'ye konuşan Verstappen, "Bu konuda bir şey söylemek zor."
"Öncelikle ne kadar iyi olduğunu öğrenmemiz gerekecek. Eğer yetenekliyse ona yardımcı olurum ama genel olarak en çok sevdiği şeyi yapması için çaba gösteririm."
"Yine de her şeyden önce motor sporlarında kariyer yapmamasını tavsiye ederim!" diyerek gülümsedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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