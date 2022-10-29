Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Meksika GP 2.antrenman: Test seansında Russell lider, Leclerc kaza yaptı Sonraki / Russell: "Podyum mümkün görünüyor"
Formula 1 / Mexico City GP Haberler

Verstappen: "Çizginin dışına taştığımda buzda sürüyormuş gibi hissettim"

Meksika Grand Prix'si ilk antrenman seansında Max Verstappen, bir an için aracın kontrolünü kaybederek spin attı. Hollandalı, o an 'buz üstünde sürüyormuş gibi' hissettiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Verstappen: "Çizginin dışına taştığımda buzda sürüyormuş gibi hissettim"
Haberi dinle

Verstappen, Meksika GP ilk antrenman seansında aracın arka tarafını kaybetti ve birden fazla kez kontra verdi. Yine de kontrolü sağlayamayan Red Bull pilotu, pist dışına çıkarak spin attı ve bariyerlere temas etmeden turuna devam etti. 

Verstappen, "Evet, zor bir an yaşadım."

"Çizginin biraz dışına taştım ve sanki buzun üzerindeymişim gibi kaydım, o yüzden direksiyonu sağa sola çevirdim."

"Ancak bir noktada onu bırakmaya ve bariyerlere çarpmamak için frene basmaya karar verdim." dedi.

Aracın cuma günkü genel durumu sorulduğunda Verstappen, ikinci antrenman seansında Amerika GP'de olduğu gibi Pirelli lastik testi yapılması sebebiyle; ellerinde fazla veri olmadığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull pilotu, "Aslında elimizde çok az veri var."

"İlk antrenmanda yumuşak lastiklerde her şey yolundaydı, ancak onlarla sadece bir tur atabildik ve ardından ikinci antrenmanda tekrar lastik testi yapmak zorunda kaldık."

"Bu herkes için daha zor ve çok fazla bilinmeyen var, daha sert hamurda aracı sürmek daha zor oluyor."

"Ama gördüğümüz kadarıyla araçta her şey iyi durumda." dedi.

İlginizi Çekebilir:
paylaşım
yorumlar
Meksika GP 2.antrenman: Test seansında Russell lider, Leclerc kaza yaptı
Önceki haber

Meksika GP 2.antrenman: Test seansında Russell lider, Leclerc kaza yaptı

Sonraki haber

Russell: "Podyum mümkün görünüyor"

Russell: "Podyum mümkün görünüyor"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Szafnauer: "Adalet galip geldi"
Formula 1

Szafnauer: "Adalet galip geldi"

Perez: "Ferrari ve Mercedes güçlü görünüyor" Mexico City GP
Formula 1

Perez: "Ferrari ve Mercedes güçlü görünüyor"

Verstappen: "Sprint yarışlarından hoşlanmıyorum" Mexico City GP
Formula 1

Verstappen: "Sprint yarışlarından hoşlanmıyorum"

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen, 2022 sezonunun kalan kısmında altın kask tasarımıyla yarışacak Mexico City GP
Formula 1

Verstappen, 2022 sezonunun kalan kısmında altın kask tasarımıyla yarışacak

Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum" Mexico City GP
Formula 1

Verstappen Meksika'da odağını koruyor: "Burayı da kazanmak istiyorum"

Marko: "Verstappen lastikleri mahvetmeden sınırda sürdü" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Marko: "Verstappen lastikleri mahvetmeden sınırda sürdü"

Son Haberler

Alonso, Hamilton-Verstappen kıyaslamasına açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1

Alonso, Hamilton-Verstappen kıyaslamasına açıklık getirdi

Fernando Alonso, Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in şampiyonluklarına yönelik yorumlarına Twitter hesabı üzerinden açıklık getirdi.

Meksika GP 3. antrenman: Russell en hızlısı, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Meksika GP 3. antrenman: Russell en hızlısı, Mercedes 1-2!

Meksika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell ilk sırada tamamladı.

Mercedes: "Red Bull cezayı abartıyor"
Formula 1 Formula 1

Mercedes: "Red Bull cezayı abartıyor"

Mercedes mühendisi Andrew Shovlin, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın bütçe sınırını aşmalarından dolayı aldıkları cezayı "ağır bulmasını" abartı olarak görüyor.

De Vries, AlphaTauri ile ilk testini Abu Dhabi GP sonrası yapacak
Formula 1 Formula 1

De Vries, AlphaTauri ile ilk testini Abu Dhabi GP sonrası yapacak

Nyck de Vries, AlphaTauri adına ilk kez Abu Dhabi Grand Prix'si sonrası yapılacak sezon sonu testinde piste çıkacak.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.