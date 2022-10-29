Verstappen: "Çizginin dışına taştığımda buzda sürüyormuş gibi hissettim"
Meksika Grand Prix'si ilk antrenman seansında Max Verstappen, bir an için aracın kontrolünü kaybederek spin attı. Hollandalı, o an 'buz üstünde sürüyormuş gibi' hissettiğini söyledi.
Verstappen, Meksika GP ilk antrenman seansında aracın arka tarafını kaybetti ve birden fazla kez kontra verdi. Yine de kontrolü sağlayamayan Red Bull pilotu, pist dışına çıkarak spin attı ve bariyerlere temas etmeden turuna devam etti.
Verstappen, "Evet, zor bir an yaşadım."
"Çizginin biraz dışına taştım ve sanki buzun üzerindeymişim gibi kaydım, o yüzden direksiyonu sağa sola çevirdim."
"Ancak bir noktada onu bırakmaya ve bariyerlere çarpmamak için frene basmaya karar verdim." dedi.
Aracın cuma günkü genel durumu sorulduğunda Verstappen, ikinci antrenman seansında Amerika GP'de olduğu gibi Pirelli lastik testi yapılması sebebiyle; ellerinde fazla veri olmadığını söyledi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Red Bull pilotu, "Aslında elimizde çok az veri var."
"İlk antrenmanda yumuşak lastiklerde her şey yolundaydı, ancak onlarla sadece bir tur atabildik ve ardından ikinci antrenmanda tekrar lastik testi yapmak zorunda kaldık."
"Bu herkes için daha zor ve çok fazla bilinmeyen var, daha sert hamurda aracı sürmek daha zor oluyor."
"Ama gördüğümüz kadarıyla araçta her şey iyi durumda." dedi.
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