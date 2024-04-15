Verstappen: "Çin'e sprint yarışıyla dönmek akıllıca değil"

Çin GP, COVID-19 salgını nedeniyle yarış peş peşe iptal edilmeden önce en son 2019'da bir F1 yarışına ev sahipliği yaptı.

F1, dört sezon aradan sonra zorlu Şangay Uluslararası Pisti'ne geri dönüyor ve takımlar yeni nesil araçların burada nasıl performans göstereceği konusunda birçok bilinmeyenle karşı karşıya.

Bunun da ötesinde, pistin asfaltı yenilendi. Yani 5,4 km'lik pist için çok az mevcut veri geçerli ve bu yüzden takımlar için hafta sonuna hazırlanmak daha zor olacak.

Takımların başını daha da ağrıtacak diğer durum ise, Çin'in bu yılki altı sprint yarışlarından ilkine ev sahipliği yapacak olması. Takımlar ideal ayarları bulmaları için sadece 60 dakikalık bir serbest antrenman seansında piste çıkacaklar.

Motorsport.com'un Şangay'daki ilk yılında bir sprint düzenleme kararı hakkındaki soru üzerine alaycı bir şekilde yanıt veren Verstappen, "Evet, bunu yapmak çok akıllıca."

"Bence bunu yapmak harika bir olay değil. Çünkü bir pistten uzun süre uzak kaldığınızda, ne yaşayacağınızı asla bilemezsiniz, bu yüzden orada normal bir yarış hafta sonu geçirmek daha iyi olurdu."

"Öte yandan, muhtemelen işleri biraz daha renklendiriyor olacak ve belki de görmek istedikleri şey bu. Ancak sporun sürüş ve performans perspektifinden bakıldığında, bunun yapılacak en akıllıca şey olmadığını düşünüyorum."

"Orada ne elde edeceğimizi göreceğiz. Orada araç kullanmayı her zaman sevmişimdir. Umarım olabildiğince iyi bir başlangıç yapabiliriz ve umarım araçta çok fazla ince ayar yapmamız gerekmez." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sprint yarışlarında bu yıl revize edilmiş bir format uygulanacak. Serbest antrenman ve sprint sıralaması cuma günü, sprint yarışı ise cumartesi günü yapılacak.

Sprint yarışı, cumartesi günü ana yarış için yapılacak sıralama turlarından önce koşulacak ve ardından pazar günü ana yarış yapılacak.

Bu değişiklik, kapalı park kurallarını sprint yarışından sonra cumartesi sıralama turları için tekrar açılacağı ve orijinal formatın çok kısıtlayıcı olduğu yönündeki şikayetlerin giderileceği anlamına geliyor.

Ancak Ferrari'den Carlos Sainz'e göre Çin'in pist koşulları dikkate alındığında tek bir antrenman seansının takımlar için iyi olmayacağı görüşünde.

Sainz, "Bence Çin bir yarış pisti olarak harika bir pist, bence herkesin favorilerimizden biri."

"Harika bir yarış pisti ve geçiş yapmak için iyi fırsatlar sunan bir pist, bu yüzden sprint yapmak mantıklı."

"Aynı zamanda, FIA ve Formula 1'e verdiğimiz sürücü brifinginde de bunu söyledik."

"Bu tür araçlarla, bir saatlik antrenman ve doğrudan sıralama turlarının yapıldığı bir piste gitmek, bize dayattıkları düzenlemelerle, taban tahtası aşınması ve bunun gibi şeylerle, dört ya da beş yıl aradan sonra sprint ile oraya gitmenin iyi bir seçim olmadığını düşünüyorum."

"Ayrıca yüzey yenileme çalışmalarının devam ettiğini de duyduk. Belki evinden izleyenler için heyecan verici olabilir ama bence mühendisler ve sürücüler için bu riski almamalı ve normal bir hafta sonu geçirmeliyiz." dedi.