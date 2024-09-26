Verstappen, çıkış maddesi söylentileri üzerine Red Bull'a net bir mesaj gönderdi

Max Verstappen, F1 2026 sezonu için Mercedes'e sansasyonel bir geçiş yapabileceğine dair ısrarlı söylentilerin ortasında Red Bull'u isterse “başka bir yere gideceği” konusunda uyardı.

Verstappen, Red Bull'daki mevcut sözleşmesinde bir çıkış maddesi olup olmadığı konusuna dair kesin bir yanıt vermeyi reddetti. Takım patronu Christian Horner ise yakın zamanda, Verstappen’in anlaşmasında bir “performans unsuru” bulunduğunu kabul etmişti.

2028 yılına kadar Red Bull ile sözleşmesi bulunmasına rağmen, Verstappen'in 2024 F1 sezonu boyunca Red Bull'dan ayrılabileceği yönündeki söylentiler sık sık gündeme geldi. Bunun nedeni, takımın pistteki performansının düşmesi ve Horner ile Verstappen’in babası Jos arasındaki gerilimdi.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Jos Verstappen ile birlikte Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes, Verstappen ile sözleşme imzalama arzusunu gizlemedi ve takım patronu Toto Wolff bu yılın başlarında üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen'e “sahip olmayı çok istediğini” söyledi.

Lewis Hamilton'ın şok edici bir şekilde Ferrari'ye geçmesi Mercedes'te bir boşluk yarattı ve nihayetinde genç yetenek Andrea Kimi Antonelli'yi yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilotun halefi olarak terfi ettirmeyi seçti.

Ancak Mercedes Antonelli'nin sözleşmesinin süresini belirtmemeyi tercih ederken ve George Russell'ın mevcut anlaşması 2025'in sonunda sona erecekken, Brackley merkezli takımın 2026'da F1'in büyük düzenleme değişikliklerinden önce Verstappen'e olan ilgisini yenileyebileceği öne sürüldü.

Geçen ayki Hollanda Grand Prix'sinde PlanetF1.com da dahil olmak üzere medyaya konuşan Horner, Verstappen ve Red Bull'un “2028'e kadar bir anlaşması olduğu” konusunda ısrar etti ve “her sözleşmenin içinde bir performans unsuru olduğunu” kabul etti.

Horner, Verstappen'in Red Bull ile olan sözleşmesini, takım “rekabetçi bir araç sunduğu ve sağladığı” sürece devam ettireceğine dair iyimserliğini dile getirdi.

2023'te tarihin en dominant sezonunu geçiren ve bir yarış hariç tüm yarışları kazanarak üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Red Bull ve Verstappen, 2020 sezonundan bu yana en uzun süreli galibiyet hasretini sekiz yarıştır çekiyorlar.

Verstappen, F1 geleceği konusunda “oldukça rahat” olduğunu söyledi ve ayrılmak isterse Red Bull'u başka bir takımla değiştirmekten çekinmeyeceğini belirtti, ancak şu anda mevcut şampiyondan ayrılmayı planlamadığında ısrar etti.

Sky İtalya'ya şunları söyledi: “İnsanlar bu konular hakkında benden çok daha fazla konuşuyor."

“Çok rahatım, sadece sürüşü düşünüyorum ve sorunlarımı anlamaya ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Sonra eve gidiyorum ve hayatımı yaşıyorum.”

“Gelecek konusunda oldukça rahatım. Benim için çok basit, yaptığım işi seviyorum ve bundan keyif aldığım sürece burada kalacağım ve F1'de sürmeye devam edeceğim.”

“Başka bir yere gitmek istersem, başka bir yere giderim. Ama şu anda aklımda böyle bir şey yok.”

Sözleşmesindeki bir maddenin 2028'den önce Red Bull'dan ayrılmasına izin verip vermeyeceği doğrudan sorulduğunda ise şu yanıtı verdi “Belki evet, belki de hayır.”

“Tekrar ediyorum, şu anda bunu düşünmüyorum çünkü bu yıl anlamaya ve gelecek yıllardan daha iyi yapmaya çalışmak istediğim çok şey var ve bundan sonra ne olacağı benim için hâlâ çok uzakta, bu yüzden şu anda kafamda yok.”

Verstappen, bir sonraki hamlesinin F1 kariyerinin “son adımı” olacağı yönündeki duruşunu yineledi ve son yıllarda motor yarışlarının diğer kategorilerindeki fırsatları keşfetmek için genç yaşta emekli olabileceğini konusunda sık sık yineledi.

Red Bull’da 2028’den sonra kalma olasılığını da göz ardı etmeyen Verstappen, "Her şey şu anda beklemede."

“Kendi adıma zaten uzun süredir bu takımda olduğumu düşünüyorum.”

“Açıkçası insanlar her zaman kazanmak ister, padoktaki herkes kazanmak ister, bu yüzden yıllar içinde bir taraftan diğerine çok kolay geçebilirsiniz.

“Ama ben F1 kariyerimin böyle olmasını istemiyorum, dört ya da beş takımın parçası olmak istemiyorum. Takımdaki herkesle uzun, istikrarlı ve güzel bir ilişki kurmak ve kendimi evimde hissetmek istiyorum.

“Sık sık takım değiştirmek benim için hoş değil. Ayrıca kariyerimin bu aşamasında yapmak istemediğim bir şey."

“Bir sonraki adımım, eğer olursa, son adımım olacak.”

“Ama bir sonraki adım takımla sözleşme yenilemek de olabilir. Şu anda her şey beklemede.” dedi.

Verstappen’in bu açıklamaları, Horner’ın George Russell’la ilgisini ifade etmesinin ardından geldi. Sky F1’e konuşan Horner, Red Bull’un 2026 için Russell’ı bir seçenek olarak görmezden gelmesinin “aptalca” olacağını söylemişti.

Geçtiğimiz hafta Almanya'dan gelen haberlerde, Red Bull pilotunun F1 2026'da Mercedes'e katılması için babasının Wolff ile bir centilmenlik anlaşması yaptığı iddia edilirken, Jos Verstappen ve Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen'in Mercedes'in F1 2026 kurallarında başarılı olacağına inandıkları söyleniyor.

Mercedes daha önce 2014'teki son motor yönetmeliği değişikliklerinin ardından F1'in baskın gücü olarak ortaya çıkmış ve ardından takım üst üste sekiz şampiyonluk kazanarak rekor kırmıştı.

Mercedes-AMG F1 Takımı Takım Müdürü ve CEO'su Toto Wolff, Red Bull Racing'den Max Verstappen'in menajeri Raymond Vermeulen ile konuşuyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu yılın başlarında, eski F1 takım sahibi Eddie Jordan, Mercedes takım patronu Wolff, başkan Ola Kallenius ve Mercedes'in ana sponsoru ve takımın üçte bir sahibi INEOS'un başkanı Sir Jim Ratcliffe de dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerinin Verstappen'in maaşını karşılamak için bir “mücadele fonu” hazırlamak üzere Monako'da bir araya geldiğini iddia etti.

Jordan, Verstappen'in kendisinin de bu toplantıdan “haberdar olduğunu” ve “önümüzdeki birkaç yıl içinde” Mercedes'e geçebileceğini öne sürdü.

76 yaşındaki Jordan, Hamilton'ın 2012 sezonunun sonunda McLaren'den Mercedes'e şok bir şekilde geçeceğini tahmin etmişti.