Verstappen: "Cidde'de tablo değişebilir"

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Hollandalı pilot, pole pozisyonundan başladığı Bahreyn GP'de rahat bir zafer almayı başardı ve sezona galibiyetle başlamış oldu. Red Bull ise sezona duble yaparak başladı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Gerçekten iyi bir yarıştı. Arayı biraz açabildiğim ve sonrasında lastiklerime oldukça iyi bakabildiğim ilk stint'in -galibiyet için- önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca araç da tıpkı testlerde ve hafta sonu boyunca gördüğümüz şekilde yarış temposunda iyi çalışıyordu. Ancak elbette bunu yarışta da göstermeniz gerekiyor. Yarış boyunca başınıza neler gelebileceğini asla bilemezsiniz."

"Fakat her alanda çok iyiydik ve yarış istediğimiz gitti. Bence bugün tüm kararlar ve pit stoplarda iyi bir iş çıkardık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aracın dengesinin yarışta daha mı iyi olduğu sorusuna Verstappen, "Evet ama yarışta zaten oldukça farklı bir aracınız oluyor ve hiçbir zaman gerçekten sınırlarınızı zorlayamıyorsunuz."

"Dolayısıyla daha az sorun vardı ancak hâlâ bakılması gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum. Yine de şimdilik mutluyuz. Yarın eve döndüğümüzde, Cidde'ye gitmeden önce her şeyin üstesinden geleceğiz." dedi.

Mevcut tempoyu Cidde'ye taşıyıp taşıyamayacakları sorusuna Verstappen, "Suudi Arabistan bu pistten oldukça farklı bir pist."

"Çok daha fazla düzlük, hızlı virajlar ve çok daha az aşınma var. Bence burada özellikle lastik aşınması konusunda iyiydik. Bu yüzden yarış temposu açısından Cidde'de herkesin birbirine daha yakın olmasını bekliyorum."

"Fakat tüm takım için harika bir başlangıç oldu, yani bu alışık olduğumuz bir şey değil! Şu anda çok mutluyuz. Fakat her zaman çalışmaya devam ediyoruz."

"Bugünün bu şekilde sonuçlanmasından mutluyum ama dediğim gibi Cidde farklı olacak. Aracımız yüksek hızlı bölümlerde çok güçlü görünüyor ama Ferrari düzlüklerde oldukça hızlı ve Cidde'de buna sahip olmak çok güzeldir. Her şeyi zaman gösterecek."

"Bunu bilmek gerçekten zor. Bu araçları sadece Bahreyn'de kullandık, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor. Elbette oraya mümkün olan en iyi şekilde gitmeye çalışacağız ve ardından antrenmanlar sırasında tam olarak nerede olduğumuzu öğreneceğiz." dedi.