Önceki / Norris: "Durumumuz düşünüldüğü kadar kötü değil" Sonraki / Ferrari, sezona en hızlı pit stopu yaparak başladı
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Verstappen: "Cidde'de tablo değişebilir"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bahreyn'deki güçlü performanslarına rağmen Cidde'de durumun daha farklı olabileceğini söylüyor.

Ekleyen:
, Editör
Verstappen: "Cidde'de tablo değişebilir"
Haberi dinle

Hollandalı pilot, pole pozisyonundan başladığı Bahreyn GP'de rahat bir zafer almayı başardı ve sezona galibiyetle başlamış oldu. Red Bull ise sezona duble yaparak başladı.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Gerçekten iyi bir yarıştı. Arayı biraz açabildiğim ve sonrasında lastiklerime oldukça iyi bakabildiğim ilk stint'in -galibiyet için- önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca araç da tıpkı testlerde ve hafta sonu boyunca gördüğümüz şekilde yarış temposunda iyi çalışıyordu. Ancak elbette bunu yarışta da göstermeniz gerekiyor. Yarış boyunca başınıza neler gelebileceğini asla bilemezsiniz."

"Fakat her alanda çok iyiydik ve yarış istediğimiz gitti. Bence bugün tüm kararlar ve pit stoplarda iyi bir iş çıkardık." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, takes the chequered flag

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Aracın dengesinin yarışta daha mı iyi olduğu sorusuna Verstappen, "Evet ama yarışta zaten oldukça farklı bir aracınız oluyor ve hiçbir zaman gerçekten sınırlarınızı zorlayamıyorsunuz."

"Dolayısıyla  daha az sorun vardı ancak hâlâ bakılması gereken birkaç şey olduğunu düşünüyorum. Yine de şimdilik mutluyuz. Yarın eve döndüğümüzde, Cidde'ye gitmeden önce her şeyin üstesinden geleceğiz." dedi.

Mevcut tempoyu Cidde'ye taşıyıp taşıyamayacakları sorusuna Verstappen, "Suudi Arabistan bu pistten oldukça farklı bir pist."

"Çok daha fazla düzlük, hızlı virajlar ve çok daha az aşınma var. Bence burada özellikle lastik aşınması konusunda iyiydik. Bu yüzden yarış temposu açısından Cidde'de herkesin birbirine daha yakın olmasını bekliyorum."

"Fakat tüm takım için harika bir başlangıç oldu, yani bu alışık olduğumuz bir şey değil! Şu anda çok mutluyuz. Fakat her zaman çalışmaya devam ediyoruz."

"Bugünün bu şekilde sonuçlanmasından mutluyum ama dediğim gibi Cidde farklı olacak. Aracımız yüksek hızlı bölümlerde çok güçlü görünüyor ama Ferrari düzlüklerde oldukça hızlı ve Cidde'de buna sahip olmak çok güzeldir. Her şeyi zaman gösterecek."

"Bunu bilmek gerçekten zor. Bu araçları sadece Bahreyn'de kullandık, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekiyor. Elbette oraya mümkün olan en iyi şekilde gitmeye çalışacağız ve ardından antrenmanlar sırasında tam olarak nerede olduğumuzu öğreneceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar

Norris: "Durumumuz düşünüldüğü kadar kötü değil"

Ferrari, sezona en hızlı pit stopu yaparak başladı
Daha fazlası
Ezel Tan
Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"

Formula 1
Bahreyn GP

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum" Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"

Shovlin: "Cidde'de daha iyi olmaya çalışacağız"

Shovlin: "Cidde'de daha iyi olmaya çalışacağız"

Formula 1
Bahreyn GP

Shovlin: "Cidde'de daha iyi olmaya çalışacağız" Shovlin: "Cidde'de daha iyi olmaya çalışacağız"

Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"

Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"

Formula 1
Bahreyn GP

Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü" Sainz: "Lastik aşınması en az geçen yılki kadar kötü"

Son Haberler

Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi

Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi

F1 Formula 1

Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi Kravitz, Bottas'ın zayıflamasıyla ilgili esprisinden ötürü özür diledi

Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"

Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"

F1 Formula 1

Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz" Norris: "Bu araçla hâlâ puanlar alabiliriz"

Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"

Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"

F1 Formula 1

Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi" Wolff: "Hamilton yine liderliğini gösterdi"

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"

F1 Formula 1

Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum" Hayal kırıklığı yaşayan Leclerc: "Pozitif şeyleri görmekte zorlanıyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.