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Verstappen, Cidde’de şampiyonluğunu ilan edebilir

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, Editör

2021 Formula 1 sezonunun bitimine iki yarış kala Max Verstappen, sonuçlara bağlı olarak Suudi Arabistan’da şampiyonluğunu ilan edebilir.

Verstappen, Cidde’de şampiyonluğunu ilan edebilir

2021 Formula 1 dünya şampiyonluğu için mücadele, Katar Grand Prix’sinin ardından daha da yakın ilerliyor.

Bitime iki yarış kala Lewis Hamilton, aldığı baskın galibiyetle beraber Max Verstappen ile arasındaki farkı 8 puana indirdi.

İvme şu anda Hamilton ve Mercedes tarafında olsa bile, sıradaki yarış olan Suudi Arabistan GP’de Verstappen’in şampiyonluğunu ilan etme şansı var. Peki Hollandalı sürücü bunu nasıl başarabilir?

Verstappen’in Hamilton’dan daha fazla puan alması gerekiyor

Verstappen’in Cidde yarışında şampiyon olması için, yarışın ardından en az 26 puan avantaja sahip olması gerekecek. Bu da bir galibiyet (25 puan) ve en hızlı tur puanına (1 puan) eşit.

Bu durumda Verstappen, Hamilton’dan daha fazla galibiyet almayı garantileyeceği için otomatik olarak şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Bu senaryo, Verstappen’in Hamilton’dan 18 puan daha fazla toplaması gerektiği anlamına geliyor.

Diğer dört ihtimal

Eğer Verstappen, Cidde’de kazanır ve en hızlı turu da atmayı başarırsa, Hamilton’ın 6. veya daha düşük bir pozisyonda yer alması gerekiyor.

Eğer Verstappen yarışı kazanır ancak en hızlı turu atamazsa, Hamilton’ın 7. veya daha düşük bir pozisyonda yer alması gerekiyor.

Eğer Verstappen ikinci olur ve en hızlı turu atarsa, Hamilton’ın 10. veya daha düşük bir pozisyonda yer alması gerekiyor.

Eğer Verstappen ikinci bitirir ancak en hızlı turu atamazsa, Hamilton’ın ilk 10 dışında kalması gerekiyor.

 

Her şey mümkün

Bu senaryolardan biri heyecanlı bir gösteri sağlayabilir, ancak şampiyonluk savaşının son yarışa taşınması daha muhtemel görünüyor.

Verstappen ve Hamilton’ın Abu Dhabi’deki son yarışa eşit puanlarla gelme ihtimali ise savaşı daha da yoğun hale getirebilir.

Hamilton, Suudi Arabistan’da kazanıp en hızlı turu da elde ederse ve Verstappen ikinci olursa, bu ikili eşit puana sahip olarak Abu Dhabi’ye gelecek.

Takımlar şampiyonası

Sürücüler şampiyonasında olduğu gibi, takımlar şampiyonasında da her şey mümkün.

Mercedes şu anda Red Bull’un 5 puan önünde yer alıyor, ancak Cidde’de şampiyonluğu garantilemeleri pek mümkün gözükmüyor.

Bunun gerçekleşmesi için Hamilton ve Valtteri Bottas’ın, Verstappen ve Sergio Perez’den toplam 38 puan daha fazla alması gerekecek.

Şu anda kesin olarak gözüken tek şey, çok çekişmeli geçen 2021 Formula 1 sezonunun heyecanlı bir şekilde sona ereceği.

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