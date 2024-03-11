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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Verstappen, Cidde'de gece açtığı yayın hakkında: "Bunu vakit bulduğum her an yapıyorum!"

Max Verstappen Suudi Arabistan'da sabahın erken saatlerine kadar Twitch'te oyun oynarken yayın açtı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'sinin bir gece yarışı olması nedeniyle Avrupa programında biyolojik saatini korumaya çalışırken Twitch yayınlarının boş zamanını değerlendirdiğini düşündüğünü açıkladı.

Üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen, Suudi Arabistan'da bir kez daha etkileyici bir formda göründü ve Cumartesi günü zirvede yer alarak üst üste dokuzuncu yarış zaferini elde etti.

Kendi simülasyon yarış takımına sahip olan ve Formula 1'den fırsat buldukça çevrimiçi yarışlara katılan Verstappen'in çevrimiçi oyunlardan hoşlandığı uzun zamandır biliniyor. Kendisi bu hafta Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde de çevrimiçi yayın yapmakla meşguldü.

Red Bull pilotu, uyuyamadığının bir işareti olmaktan ziyade, Cumartesi günkü gece yarışı öncesinde Suudi Arabistan'da karşılaşacağı zaman farkıyla mücadele etmek amacıyla bunu yaptığını açıkladı.

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Verstappen, Cidde'deki yarış sonrası basın toplantısında bu haftaki gece Twitch yayın programı sorulduğunda şu açıklamayı yaptı: "Evet, yani biraz Avrupa, hatta İngiltere programında kaldım diyebilirim. Yani sabah 4 gibi yatıyor, geç kalkıyordum..."

Bu noktada takım arkadaşı Sergio Perez söze girdi: "Sana Disney+'da bir üyelik almamız gerekecek!"

Verstappen, "Mesele şu ki, elbette kendi simülasyon ekibim de var, bu yüzden doğal olarak hem onlarla arayı kapatıp hem de rahatlıyorum. Bu esnada Formula 1'i düşünmek zorunda olmamak ve sadece arkadaş olduğum insanlarla birlikte olmak çok eğlenceli."

"Bunu müsait olduğum her zaman yapıyorum. Bu sabah uyandığımda bir saat boş vaktim vardı, ben de girdim ve biraz eğlendim." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İkinci sıradaki pilota attığı fark geçen hafta sonu Bahreyn'de olduğu kadar büyük olmasa da, Verstappen Suudi Arabistan Grand Prix'sinin kendi açısından güçlü bir yarış olduğunu söyledi.

İki hafta sonraki Avustralya Grand Prix'sine geçen sezon kırdığı üst üste 10 yarış zaferi rekorunu egale etme fırsatıyla giren Verstappen, RB20'nin Cidde'de beklentilerinin ötesinde bir performans sergilediğini açıkladı.

"Bence çok iyi bir yarıştı."

"Elbette güvenlik aracının olduğu ilk bölümden sonra pit yapmamız gerekiyordu ve sonra yarış sonuna kadar çok uzun bir bölüm olacağını biliyordum."

"Ama çoğumuz için durum aynıydı ve bence sonuna kadar tempomuzu çok iyi idare ettik."

"Bence tüm hafta sonu boyunca araç gerçekten iyi performans gösterdi, hatta muhtemelen beklenenden biraz daha iyiydi. Genel olarak, burada kazandığımız için çok mutluyum."

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