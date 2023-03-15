Verstappen: "Cidde kolay geçmeyecek"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu Cidde'de yapılacak Suudi Arabistan GP'nin kendileri için kolay geçmeyeceğini fakat güçlü olmayı beklediğini söyledi.
Red Bull, 2023 Formula 1 sezonunun ilk yarışında Max Verstappen ile galibiyete ulaşmayı başardı ve yeni sezona da güçlü başlamış oldu.
İlk yarışta Sergio Perez'in ikinciliğiyle duble yapan Red Bull'un Suudi Arabistan'da nasıl performans göstereceği, yılın kalanı için kritik olacak.
Cidde yarışı öncesi konuşan Verstappen, yüksek hızlı virajlara sahip pistte güçlü olmayı umduklarını dile getirdi.
Verstappen, "Bahreyn'deki harika başlangıca rağmen Cidde'nin kolay bir hafta sonu olmayacağını düşünüyorum."
"Burası çok farklı bir pist."
"Araç hızlı olmalı; Tüm bu yüksek hızlı virajlarda iyi bir aracımız olacağını düşünüyorum."
"Pist, görüş mesafesini iyileştirmek adına yeniden inşa edildi. Umarım yapılan çalışmalar sürücülere yardımcı olur çünkü daha önce bazı alanlar tehlikeliydi."
"Cidde'nin yol tutuşu iyi olan harika bir cadde pisti var. Burada yarışmaktan her zaman keyif almışımdır." dedi.
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