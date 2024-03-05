Verstappen: "Cidde için hedef geçen yılı tekrarlamak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Suudi Arabistan GP'de iyi bir sonuç almalarını umuyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Andy Hone / Motorsport Images
Sezona zaferle başlayan Max Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistna'da da geçen yıl olduğu gibi duble yapmalarını umuyor.
Hollandalı pilot, "Takım olarak sezonun ilk yarışını harika şekilde tamamladık. Lastiklerin daha az aşındığı hızlı Cidde pistine gitmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."
"Havanın Bahreyn'dekinden daha sıcak olması bekleniyor, bu nedenle tüm takımlar arasındaki hız farkını değerlendirmek ilginç olacak çünkü pist yapısı geçen hafta yarıştığımızdan çok farklı."
"Geçen yıl Cidde'deki yarış bizim için gayet iyi geçmişti."
"Umarım bu sefer de benzer bir sonuç elde ederek tüm ekibin harika bir performans sergilediğini gösteririz." dedi.
Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Geçen yılki Suudi Arabistan yarışını kazanan Sergio Perez de benzer görüşte.
"Takımın Bahreyn'de elde ettiği mükemmel sonucun ardından Cidde'deki hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."
"Sezonun ilk yarışında benim için her şey mükemmel değildi - araçla ilgili yapmamız gereken çok şey var fakat daha fazla çalışmak için iyi bir temele sahibiz."
"Genellikle Cidde'deki yarış olaylı geçer ve bu kez mücadele daha da yoğun olabilir."
"Geçen yıl harika bir galibiyet almıştım ve bu sonucu tekrarlamayı çok isterim."
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