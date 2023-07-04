Verstappen: "Cidde hâlâ Spa'dan daha tehlikeli"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Belçika Grand Prix'sinin değiştirilmesi çağrıları arasında Cidde'nin cadde pistinin Spa-Francorchamps'tan "daha tehlikeli" olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz hafta sonu, 18 yaşındaki Formula Regional pilotu Dilano van 't Hoff, Spa'da ölümcül bir kaza geçirdi; Hollandalı pilot Kemmel düzlüğünde hareketsiz haldeyken arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, görüş mesafesini önemli ölçüde azaltan şiddetli yağmur altında, son turdaki yeniden startta meydana geldi.
Bu kaza, Anthoine Hubert'in 2019'da F2'de Raidillon'da hayatını kaybetmesinin ardından dört yıl içinde Spa'da meydana gelen ikinci ölümcül kaza oldu.
Hubert'in ölümünün ardından, kaza yapan araçların tekrar zarar görme olasılığını azaltmak için bariyerler geri çekildi.
Ancak van 't Hoff'un yolun ilerisinde meydana gelen kazası, tarihi pistle ilgili yeni güvenlik sorularını gündeme getirdi. Aston Martin'den Lance Stroll, Eau Rouge ve Raidillon kompleksinde değişiklik yapmadan bu ayki Belçika Grand Prix'si için Spa'ya dönerek "F1'in ateşle oynadığını" söyledi.
Ancak Dünya Şampiyonu Verstappen ikonik viraj kombinasyonunun tehlikeli olduğunu kabul ederken, son yıllarda takvime eklenen Cidde Corniche Pisti'nin hâlâ daha tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
Pazar günkü Avusturya Grand Prix'sini kazandıktan sonra Verstappen, "Kesinlikle oldukça tehlikeli bir viraj ama Cidde'ye, oranın 1. sektörüne gidiyoruz ve bu benim için muhtemelen daha tehlikeli."
"O sektörde henüz bir şey olmadığı için mutluyum çünkü [6, 7, 8. virajlardan] geçerken, eğer orada bir kaza yaparsanız, bu da aynı olabilir - her şey kör, neyin geldiğini bilmiyorsunuz."
"Yılın başında Lando'yu [Norris] engellediğim için mühendisime kızdığımı hatırlıyorum ve bunun nasıl bir his olduğunu biliyorum. Böyle şeyler olduğunda çok tehlikeli oluyor." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Basın Toplantısında
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen Spa'yı daha güvenli hale getirmek için daha fazla şey yapılabileceğini kabul ediyor ancak van 't Hoff'un kazasındaki ana faktörlerden biri olan yağmurlu koşullardaki büyük spreyin herhangi bir pisti aynı derecede tehlikeli hale getireceğini, bu yüzden pistin yapısını suçlamanın haksızlık olduğunu düşünüyor.
Verstappen, "Eau Rouge'un kör bir pist olduğu kesin ama bu kaza daha sonra oldu."
"Bence orada geliştirilebilecek tek şey, bariyerleri daha fazla dışarı çekmeye çalışmak açısından daha fazla alan açmak olabilir, çünkü şu anda kaza yapar yapmaz bariyere çarpıyorsunuz ve oldukça kolay bir şekilde piste geri dönüyorsunuz gibi görünüyor."
"Bence Spa'da yaptıkları değişikliklerle bu virajı kesinlikle çok daha fazla açtılar ama her zaman tehlikeli bir viraj olacak."
"Ama tehlikeli virajların olduğu, muhtemelen bir kaza olana kadar hiçbir şey söylemeyeceğiniz pek çok piste gidiyoruz."
"Ve şimdi, elbette, bu konu gündeme geliyor, ancak bunun için sadece pisti suçlamanın biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum, çünkü bence ilk etapta [yarışı] neden yeniden başlattıklarına bakmalısınız." dedi.
Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, olayın modern tek koltuklu otomobillerin güvenli bir şekilde koşabileceği hava koşullarının sınırlı olduğunu gösterdiğini düşünüyor.
Perez, "Bana göre en önemlisi kesinlikle pist koşulları çünkü bence bazen yarış direktörleri, muhtemelen taraftarlar ve sosyal medya tarafından zorlanıyor, evde oturan insanlar pistin yarışmak için iyi göründüğünü düşünüyor ama görüş mesafesi en önemlisi."
"Kazalar olabilir, ancak sürücülerin temelde kör olduğu ve dümdüz gittiği durumlara sahip olamazsınız, çünkü bu, herhangi bir seride büyük kazaların meydana gelebileceği zamandır."
"Bu, startı geciktirmek anlamına geliyorsa ve pist gerçekten ıslakken start alamayacağımız anlamına geliyorsa, o zaman sorun yok."
"Tüm sürücüler için güvenli olanı yapmalıyız." dedi.
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