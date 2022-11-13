Verstappen: "Checo'ya yer vermememin gerekçesi vardı, şimdi her şey geride kaldı"

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Brezilya'da kötü bir hafta sonu geçiren Verstappen, yarışın son bölümündeki güvenlik aracından sonra takım arkadaşı Perez'i geçmişti. Bu geçiş esnasında takım Verstappen'e, Alonso'yu geçmeye çalışmasını, geçemezse yerini Perez'e geri vermesi gerektiğini söylemişti.

Verstappen Alonso ile farkı 0.7 sn'ye kadar düşürse de atak yapma fırsatı bulamadı ve son turda takım kendisine yerini Perez'e geri vermesini söyledi. Ancak arada 4 sn civarında fark vardı ve Verstappen, takımdan gelen bu çağrıyı görmezden geldi.

Verstappen, kendisine gelen talebin ardından telsizden, "Size son seferde de bunu söyledim, benden bir daha bunu istemeyin. Tamam mı, bu konuda açık mıyız? Size bu konudaki nedenlerimi verdim ve bunun arkasında duruyorum." demişti.

Perez ise Verstappen'in bu yaklaşımının ardından onun "Gerçekte kim olduğunu gösterdiğini" söyledi. Perez, sezonun son yarışı Abu Dhabi'ye Charles Leclerc'le aynı puanda girecek.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, "Bunu yapmam konusunda kendi sebeplerim var. Bunu konuştuk. Sonunda birlikte oturup bu konu hakkında konuşmamız iyi oldu. Artık yaşananları geride bırakıp önümüze bakacağız."

"Tabii ki Abu Dhabi'ye gittiğimizde aynı puanda oldukları için puana ihtiyacı olursa, dünyanın sonu değil, önemli olan kimin önde bitirdiği. Yardıma ihtiyacı olursa, orada olacağım."

"Ancak artık bu konu hakkında konuşmamız ve burada yer vermememin nedeni olan konu hakkında her şeyi açığa kavuşturmamız iyi oldu." dedi.

Perez, yaşadığı hayal kırıklığının ardından basın toplantısında Verstappen'in dünya şampiyonluklarına olan katkısına ve gösterdiği çabaya dikkat çekti. Geçen sene Abu Dhabi'deki sezon finalinde Perez'in Lewis Hamilton'la olan mücadelesi, Verstappen'in yeniden mücadeleye ortak olmasına yardımcı olmuştu.

Yarıştan sonra çıkan iddialara göre Verstappen'in işaret ettiği olay, daha doğrusu gerekçe Monako GP sıralamalarında Perez'in yaptığı kazaydı. O sıralamalarda Perez kaza yapmıştı. İddialara göre Perez, o kazayı yerini korumak için bilerek yaptığını Christian Horner ve Helmut Marko'ya itiraf etti.

Perez, "Neyi kastettiğini bilmiyorum. Belki de bunu ona sormalısınız."

"Gerçekten diyecek bir şey yok. Onun için yaptığım her şeyin ardından bu şekilde olması, dürüst olmam gerekirse biraz hayal kırıklığı yarattı. Gerçekten şaşırdım." dedi.