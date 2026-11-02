Formula 1 Meksika GP

Verstappen: “Charles’a verilen 5 saniyelik ceza çok garipti”

Meksika GP'sini kazanan Max Verstappen, Leclerc’e verilen 5 saniye cezasının kural ihlaline göre yetersiz olduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 10:40

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Meksika Grand Prix’sinde bu sezonki 3. galibiyetini elde eden Max Verstappen, yarış sonrasında yaptığı açıklamalarda hem harika startlarını hem de hakem kararlarını değerlendirdi.

Yarışta Ferrari’lerin kendilerinden daha hızlı olduğunu açıkça kabul eden Hollandalı pilot, Charles Leclerc’in 1. viraj ihlali sonrası aldığı 5 saniyelik cezayı son derece garip bulduğunu dile getirdi. Rakibine verilen ceza oranının standartların altında kaldığını vurgulayan Verstappen, düzlük hızları ve hatasız sürüşleri sayesinde zaferi koruduklarını söyledi.

"Açıkçası bugün iki kez harika start aldık. Son dönemdeki şansımızı düşününce galiba hep birlikte kumarhaneye gitsek iyi olacak.”

“İki kalkışta da hiçbir sorun yaşamadım. Normalde mutlaka bir aksilik olur, ya motor devri çok düşer ya da başka bir şey yaşanırdı ama bu kez her şey pürüzsüz ilerledi. İyi bir hava koridoru yakalayıp harika bir ilk tur attık, aslında o an liderliğe yükselmiş olmalıydık.”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

“Charles Leclerc pozisyonu iade etmediğini çünkü araya benim girdiğimi söyledi. Ancak kurallar böyle işlemiyor; pozisyonu kime kaybettiyseniz ona geri vermek zorundasınız.”

“Sonrasında Charles’a 5 saniye ceza verdiler ki bu beni çok şaşırttı. Normalde bu tür ihlallerin cezası 10 saniyedir, aniden 5 saniyeye düşürmeleri gerçekten çok garipti. Yine de günün sonunda bizim açımızdan bir şey değişmedi, fakat zafer için dişimizle tırnağımızla savaşmak zorunda kaldık.”

“Dürüst olmak gerekirse bugün Ferrari yüzde 100 bizden daha güçlüydü. Onlara yakın kalmakta zorlandım. Düzlüklerde çok hızlı olmamız bizim büyük bir şansımızdı. Hata yapma lüksümüz yoktu ve biz de hiç hata yapmadık. Her virajda ve her turda tamamen odaklanmamız gerekiyordu.”

“Lewis ile girdiğimiz mücadeleden büyük keyif aldım. Birkaç hafta önce kendisi 'Bir dünya şampiyonunu dışarıdan atatakla geçemezsiniz' demişti, ben de zaten dışarıdan geçmeye çalışmadım.”

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- Motorsport.com Ekibi

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