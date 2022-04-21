Verstappen: "Charles ile zaferlere oynadığımızı görmek güzel"

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Sezonun ilk üç yarışına son şampiyon Max Verstappen ile Charles Leclerc'in mücadelesi damga vurdu. Bahreyn ve Avustralya'da Leclerc, Suudi Arabistan'da ise Verstappen zafere ulaşan taraf olmayı başardılar.

Leclerc sezonun başlangıcındaki mücadelerini "sert fakat adil" olarak nitelendirirken, Red Bull takım patronu Christian Horner iki sürücü arasında "karşılıklı saygı" bulunduğuna dikkat çekti.

Geçtiğimiz sezon Verstappen-Hamilton mücadelesinin birçok temas ve tartışmalı pist üstü mücadelesi sonrası olaylı bir şekilde tamamlanmasının ardından, bu sene kartlar yeniden dağıtılmış gibi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Hollandalı pilot, Leclerc'e karşı yarışmanın, Hamilton'a karşı yarışmaktan daha farklı olduğunu kabul ediyor.

Verstappen, "Her pilot, hücum ve savunma yöntemleri açısından birbirlerinden farklıdır. Dolayısıyla mücadeleye girerken her zaman buna göre hareket etmelisiniz."

"Geçmişte karting serilerinde yarıştığım pilotlarla artık F1'de mücadele ediyorum, bu bana doğal geliyor."

"Özellikle Charles; zaferler için yarışan iki genç pilot olduğumuzu görmek güzel -şimdiye kadar bazı güzel düellolarımız oldu."

"Arkadaşım Carlos Sainz'in 2015'te birlikte ilk sezonumuza çıkmamızdan seneler sonra artık rekabetçi bir Ferrari kullanmasından ötürü de ayrıca mutluyum." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battles with Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen ve Hamilton geçen sezon Silverstone, Monza ve Cidde'de karşı karşıya geldiler ve şampiyonluk mücadelelerinin yoğunlaştığı başka noktalarda birkaç sıcak an yaşadılar.

Son şampiyon, Red Bull ve Mercedes arasındaki sürekli büyüyen rekabetin de şampiyonayı etkilediğini düşünüyor.

Verstappen, "Hamilton ile aramdaki mücadelede Red Bull ve Mercedes arasındaki çatışmanın da önemli bir rol oynadığını düşünüyorum."

"Şampiyona boyunca gerçekleşen her şeye ek olarak, bu durum aynı zamanda pistteki mücadelem için de ilham kaynağı oldu." dedi.

Verstappen son olarak rekabetten asla korkmadığını ve çevresindekilerden özel tavsiye almadığını paylaştı.

"Korktuğunuzda işler yürümez. Kendime zarar verme riskini hiç düşünmedim. Sadece kazanmaya odaklandım."

"Ne yapacağımı çok iyi biliyordum ve başkalarının yardımına ihtiyacım olmadı. F1'de önceki yıllarda edindiğim deneyim, en iyi Max'in ortaya çıkmasını sağladı."