Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Verstappen, ceza öncesi "son" güç ünitesine geçti

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki dördüncü ve son güç ünitesine geçti.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, in the pits during FP1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, in the pits during FP1

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen, hafta sonu öncesinde bu yılki son içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitelerine geçti.

Verstappen ile beraber Carlos Sainz ve Pierre Gasly de aynı üniteleri değiştirdi. Charles Leclerc ise yeni bir MGU-H taktı.

Ayrıca Sergio Perez, Esteban Ocon ve Zhou Guanyu bu yılki ikinci enerji depolama ünitesine geçti.

Zhou, yeni bir egzoz ve kontrol elektroniği de aldı.

Egzoz değiştiren diğer isimler Verstappen, Sainz, Gasly ve Bottas oldu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2025 F1 sürücü pazarında neler oluyor?
Sonraki haber Canlı sohbet: İspanya GP 2. antrenman seansı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

Formula 1
İspanya GP
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"
Hamilton: "Ön gruptan uzakta değiliz"

Hamilton: "Ön gruptan uzakta değiliz"

Formula 1
İspanya GP
Hamilton: "Ön gruptan uzakta değiliz"
Perez: "Yaptığımız değişiklikler yüzünden hız kaybettik"

Perez: "Yaptığımız değişiklikler yüzünden hız kaybettik"

Formula 1
İspanya GP
Perez: "Yaptığımız değişiklikler yüzünden hız kaybettik"

Son Haberler

Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"

Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"

F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Tek turda oldukça iyiyiz"
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"

Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"

F1 Formula 1
İspanya GP
Alonso: "Cumartesi günü için daha fazla hız bulmamız gerekiyor"
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Norris: "Henüz tam olarak mutlu değilim"
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

F3 FIA F3
Barcelona
F3 İspanya Sıralama: Mansell ilk kez pole'de, Tsolov üçüncü!

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye