Verstappen, ceza öncesi "son" güç ünitesine geçti

Max Verstappen, hafta sonu öncesinde bu yılki son içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitelerine geçti.

Verstappen ile beraber Carlos Sainz ve Pierre Gasly de aynı üniteleri değiştirdi. Charles Leclerc ise yeni bir MGU-H taktı.

Ayrıca Sergio Perez, Esteban Ocon ve Zhou Guanyu bu yılki ikinci enerji depolama ünitesine geçti.

Zhou, yeni bir egzoz ve kontrol elektroniği de aldı.

Egzoz değiştiren diğer isimler Verstappen, Sainz, Gasly ve Bottas oldu.