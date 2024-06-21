Verstappen, ceza öncesi "son" güç ünitesine geçti
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu yılki dördüncü ve son güç ünitesine geçti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, in the pits during FP1
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Max Verstappen, hafta sonu öncesinde bu yılki son içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitelerine geçti.
Verstappen ile beraber Carlos Sainz ve Pierre Gasly de aynı üniteleri değiştirdi. Charles Leclerc ise yeni bir MGU-H taktı.
Ayrıca Sergio Perez, Esteban Ocon ve Zhou Guanyu bu yılki ikinci enerji depolama ünitesine geçti.
Zhou, yeni bir egzoz ve kontrol elektroniği de aldı.
Egzoz değiştiren diğer isimler Verstappen, Sainz, Gasly ve Bottas oldu.
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