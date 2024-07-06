Verstappen, çakıllara taştıktan sonra yaklaşık 1 saniyelik yere basma kuvveti kaybetmiş

Sıralama turlarının açılış bölümünde Verstappen, Copse'da bir an için çakıllara taştı ancak sonrasında piste geri dönmeyi başardı.

Her ne kadar piste geri dönse de RB20'sinin tabanında performansını düşüren bir hasar meydana gelmişti.

Verstappen, takımın kendisine araçtaki yere basma kuvveti eksikliği konusunda bilgi verip vermediği sorulduğunda şunları söyledi: "Başlangıçta 100 [puan] idi ki bu çok fazla. Sonrasında bunu biraz düşürsek de yine de çok fazlaydı."

Yere basma kuvveti puan kaybı ile tur zamanı arasında kesin bir korelasyon olmasa da, genellikle 10 puanın yaklaşık 0.1 saniyeye eşit olduğu düşünülür. Bu durumda, 100 puan 1 saniyeye tekamül edebilir.

Verstappen Copse'daki olayın yanlış zamanda yanlış yerde olmasından kaynaklandığını söyledi.

"Q1'de çok şanssızdım."

"7. virajdan çıkıp Copse'a doğru ilerliyordum ve yağmur yağmaya başladı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"O an iyi bir tura ihtiyacımız olduğunu biliyordum çünkü daha fazla yağmur yağıp yağmayacağını ve seansın bitip bitmeyeceğini asla bilemezsiniz. Doğal olarak hızımı yüksek tutmaya çalıştım. Vizörüme yağmur yağmaya başladığında yavaşladım, sonra aracı bariyerlerden uzak tutmaya çalıştım ve çakıllara taştım."

"Ekip bazı parçaları kurtarmak ve ön-arka dengesini optimize etmek için oldukça iyi bir iş çıkarmış olsa da araca hasar verdim, bu da sıralamamızı mahvetti."

"Sahip olduğumuz hasarla Q3'te olmaktan mutluydum, dördüncü olmak muhtemelen biraz olumlu bir sürpriz oldu."

Red Bull tabanı onarmaya çalışırken, Verstappen aero dengesinin sürekli değiştiğini söyledi.

"Takım tabanı onarmaya devam etti, bu yüzden denge her tur değişiyordu."

"Daha iyi bir denge bulmak için her tur tekerleğimde bir şeyler değiştiriyordum."

"Sınırları zorlamaya çalıştım, pisti gerçekten kullanabildiğim her yerde kullanmaya çalıştım çünkü doğal olarak yüksek hızda yük yoktu ve bazı virajlarda antrenmana kıyasla daha yavaş gidiyordum. Ama evet, sanırım bu hasarla yapabileceğimizin en iyisi buydu."