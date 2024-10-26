Verstappen: "Büyük baskı altındaydım ve ikinci olmayı beklemiyordum"
Max Verstappen, Meksika GP sıralama turlarında ikinci sırayı elde etmesinin kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position in Parc Ferme
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Max Verstappen, cuma günü aracında yaşadığı problem nedeniyle 90 dakikalık ikinci antrenman seansının büyük bölümünü kaçırmıştı.
Zor geçen cuma gününün ardından cumartesi günkü sıralama seansında birden fazla turu silinen Red Bull pilotu, seans boyunca baskı altında hissettiğini açıkladı.
Seansın ardından konuşan Verstappen, "Çok fazla turum silindi, bu yüzden baskı altında hissediyordum."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Tabii ki bunda dün neredeyse hiç tur atmamamın da etkisi oldu."
"Üçüncü antrenman seansım da zaten çok iyi değildi, bu yüzden iyi bir sıralama seansı geçirmek için de büyük bir baskı altındaydım."
"Ama günün sonunda yarış için ön sırada olduğum için çok mutluyum, açıkçası bunun mümkün olabileceğini düşünmemiştim." dedi.
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