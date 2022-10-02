Verstappen, bütçe sınırı iddiaları karşısında rakiplerinin "çenelerini kapatmasını" istiyor

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Cuma sabahı İtalyan La Gazzetta dello Sport ve Alman Auto Motor und Sport geçen yıl en az iki takımın bütçe sınırını aştığını bildirdi.

Bu iki kaynağa göre Red Bull daha büyük bir ihlal yaptı ve bütçe sınırını ciddi oranda aştı. Fakat FIA henüz resmi bir doğrulamada bulunmadı.

Hatta FIA, cuma akşamı bunların asılsız spekülasyonlar olduğunu ve resmi değerlendirme sürecinin devam ettiğini duyurdu. Resmi rakamların da çarşamba günü paylaşılması bekleniyor.

Fakat Ferrari ve Toto Wolff, bu konu üzerine sık sık yorumlarda bulunarak FIA'yı olası bir ihlale karşı ağır cezalar vermeye çağırdılar.

Wolff, FIA soruşturmasının herkes tarafından bilindiğini söyledi ve Red Bull'u işaret etti.

Christian Horner ve Helmut Marko ise cumartesi günü Mercedes patronuna sert tepki gösterdi ve eğer sözlerini geri almazsa, yasal yollara başvuracaklarını dile getirdi.

Şimdi konuya Verstappen de dahil olmuş gibi görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, tüm bu süreci nasıl takip ettiği sorulduğunda, "Bu iddiaların nereden geldiğini biliyorum, yani evet..." diyerek Mercedes'i işaret etti.

Dünya şampiyonu sonrasında endişeli olmadığını söyledi ve rakiplerinden çenesini kapatması gerektiğini dile getirdi.

Endişeli olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Hayır. Takımdan duyduğum kadarıyla kendilerine güveniyorlar."

"Diğer takımlar hiçbir bilgileri olmamasına rağmen bunun hakkında konuşuyor. Bence bu biraz aptalca. O zaman (bilginiz yoksa) çenenizi kapatmalısınız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Diğer tarafta Wolff, Horner'ın Mercedes'e karşı olası yaptırım tehdidinden etkilenmedi ve FIA'nın süreci doğru şekilde ele alacağından emin olduğunu söyledi.

"Bu sadece bir yaygara, saf yaygara. Çarşamba günü süreç sonuçlandırılacak ve ardından bütçe sınırının altında kalan takımlar sertifika alacak, diğerleri ise alamayacak. Eğer biri sınırı aşmazsa, bunun için bir süreç ve uygulanacak kurallar var."

"Şahsen FIA'nın doğru olanı yapacağından %100 eminim. O zamana kadar tüm konuşmalar sadece yaygaran ibaret olacak."

"Her halükarda, herkesin bütçe sınırına uyması bizim için önemli. Bütçe sınırı, yeni düzenlemelerin temel taşı. FIA bunun önemli olduğunu biliyor ve bu yüzden herkesin bütçe sınırının altında olmasını umuyorum." dedi.

Wolff, herhangi bir ihlalin katı şekilde ele alınmaması durumunda bütçe sınırının etkisinin zayıflayıp zayıflamayacağı sorulduğunda, "FIA'nın kendi yönetimine ve kendi yönetmeliklerine uymayacağından şüphe duymak için hiçbir sebep yok çünkü bunun gelecek için ne kadar önemli olduğunu biliyorlar."

"Dolayısıyla hepimiz teknik, sportif veya mali düzenlemeler ayırmaksızın, kuralların doğru şekilde uygulanması ve denetlenmesi gerektiğini biliyoruz."

"Sürece ve FIA'ya %100 güveniyorum. İşte bu yüzden diğer her şey yaygaradan ibaret." dedi.