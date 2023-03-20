Verstappen: "Buraya ikinci olmak için gelmedim"

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Red Bull Racing pilotları Suudi Grand Prix'sinin son bölümünde zaman zaman yaklaştılar ancak hiçbir noktada fark 4 saniyenin altına inmedi.

Yine de aralarında özellikle en hızlı tur için belli bir çekişme vardı ve Verstappen, son turda çok iyi bir tur çıkararak en hızlı turu atmayı başardı.

Risk almak istemeyen takım, her iki sürücüden de biraz yavaşlamalarını ve 1:33'lü turlar atmasını istedi ancak Hollandalı pilot buna uymadı.

Aldığı ekstra puan sayesinde Verstappen, şampiyona liderliğini kormuş oldu.

Verstappen yarıştan sonra hiç mutlu değildi ve şöyle dedi: "Geri döndüm, ikinci bitirdim ve bu iyi bir şey, bu yüzden elbette takımdaki herkes genel olarak mutlu."

"Fakat ben mutlu değilim."

"Buraya ikinci olmak için gelmedim. Özellikle de bu yarışa iyi şekilde hazırlanmak için takım fabrikasında yaptığım tüm sıkı çalışmalardan sonra böyle olmasını istemiyordum. Gerçekten her şeyi doğru yapmaya çalıştım."

"Buna rağmen yarışta gerilerden yükselmek zorunda kaldım ve bu durumdan hoşlanmıyorum."

"Elbette böyle şeyler olabilir ancak şampiyonluk için mücadele ederken ve iki aracımız arasında bir rekabet varmış gibi görünürken, iki aracın da dayanıklı şekilde çalıştığından emin olmanız gerekiyor." dedi.