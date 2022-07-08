Verstappen: "Burada hata yapmak çok kolay fakat pole almaktan çok mutluyum"

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Son şampiyon Max Verstappen, Red Bull'un evinde gerçekleştirilen Avusturya GP sıralama turlarında pole pozisyonunu aldı.

Sprint yarışı öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında, Red Bull'un tur zamanları Ferrari ile oldukça yakındı.

Üçüncü bölümdeki ilk turların ardından Verstappen 0.09 saniye farkla Sainz'ın önünde birinci sıradaydı.

Fakat seans Mercedes pilotlarının arka arkaya kaza yapmasıyla birlikte iki kez kırmızı bayraklarla durduruldu.

Seans, bitime 2 dakika kala yeniden başladığında çizgiyi ilk geçen isim Leclerc oldu ve ilk sırayı aldı. Ardından Sainz geldi ve takım arkadaşının arkasında 2. sıraya çıktı.

Son olarak Verstappen geldi ve 1:04.984 ile pole pozisyonuna uzandı. Hollandalı pilot, Leclerc'in sadece 0.029 saniye önünde en hızlı isim olurken; bugün 1:04'lere inen de tek isimdi.

Seansın ardından konuşan Verstappen şunları söyledi: "İki sürüş arasında çok uzun süre bekledik ve bu asla harika olmuyor. Ritmi yakaladıktan sonra devam etmek güzel oluyor."

"Ayrıca pist sıcaklıkları düşüyor ve rüzgar biraz değişiyor fakat sonuçta çok yakın bir sıralama oldu."

"Burası gerçekten her şeyi doğru yapmanın zor olduğu bir pist."

"Çok fazla viraj yok ama olan virajlar zorlu ve hata yapması çok kolay. Fakat pole almaktan çok mutluyum. Ayrıca yarın ve pazar günü puan alabileceğimizi biliyorum."

Hollandalı, starttan ne beklediği sorulduğunda ise şu cevabı verdi: "Harika bir aracımız olduğunu düşünüyorum."

"Sıralama bizim en güçlü noktamız değil. Bu yüzden temiz bir dönüş yapmayı, iyi bir fark açmayı ve oradan devam etmeyi umuyorum. Her şey olabilir ama sahip olduğumuz araca güveniyorum."

Red Bull pilotu son olarak Avusturya GP taraftarları hakkında şunları söyledi: "Buradaki kalabalığı görmek inanılmaz."

"Birkaç yıldır burada çok fazla turuncu görüyorum ve çok fazla destek alıyorum. Bu kesinlikle yüzümü güldürüyor ve umarım harika bir hafta sonu olur."