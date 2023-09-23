Verstappen: "Burada güçlü olacağımızı biliyordum"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Suzuka'da elde ettiği pole pozisyonunun ardından hafta sonundan memnun görünüyor.
Red Bull, son yarış Singapur'da beklentilerin çok altında kalmış ve takımın galibiyet serisi sona ermişti. Fakat Suzuka'nın takım adına farklı bir yarış olması bekleniyordu ve öyle de oldu; Cuma gününden bu yana gridin en hızlısıydılar.
Bugün rahat şekilde pole pozisyonunu kazanan Max Verstappen, sıralama turlarının ardından verdiği demeçte çok mutlu olduğuna vurgu yaptı.
Hollandalı pilot şöyle dedi: "Öncelikle hafta sonu boyunca bizi destekleyen tüm taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum."
"Herkes F1 konusunda çok tutkulu, bunun için çok teşekkür ederim. Şu ana kadar iyi bir hafta sonu oldu ve sıralama turlarında sınırları zorlayabilmek gerçekten güzeldi."
Verstappen sözlerine şöyle devam etti: "Singapur'da elbette kötü bir hafta sonu geçirdik fakat yaptığımız hazırlıklardan buranın iyi bir pist olacağını zaten hissetmiştim."
"Yine de ne kadar iyi olacağınızı, piste çıkana kadar asla bilemezsiniz."
"Fakat bu hafta sonu ilk turdan itibaren gerçekten çok güzeldi."
"Elbette ufak tefek şeyler daha iyi olabilir, bazı noktalarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Sanırım biz de bunu yapmayı başardık ve pole pozisyonunu aldık."
"Bunu başarabilmek harika."
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates on arrival in Parc Ferme
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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