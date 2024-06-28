Verstappen: "Burada birinci olmak harika"

Verstappen’e burada, onu destekleyen taraftarların önünde tur atmanın nasıl olduğu sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi:

Kendi evimdeki hayranlarımın önünde, evimdeki Grand Prix'de burada birinci olmak harika. Şimdiye kadar iyi bir gündü. Arabayı sürmek gerçekten güzeldi. Sanırım araba epey dengeliydi.”

“Ve sonra, tabii ki, sprint sıralamasına girerken bazı küçük ayarlamalar yapıyorsunuz ve her şey gerçekten iyi çalıştı. Yani, haftasonuna iyi bir başlangıç oldu. Tabii ki yapacak daha çok iş var, ama bugünden memnunum.”

Verstappen’e yarın Norris ile mücadele edip edemeyeceği sorulduğunda:

“Yani, yarın göreceğiz. Gerçekten çok stresli değilim. Akşamımı keyifle geçireceğim. Yarın tekrar deneyeceğim.” diyerek cevapladı.