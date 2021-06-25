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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Verstappen: "Bulunduğumuz yer güzel fakat sonuçlar gerçeği yansıtmıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, Steiermark GP antrenman turlarında ortaya koydukları performanstan memnun olsa da, zaman tablosunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Verstappen: "Bulunduğumuz yer güzel fakat sonuçlar gerçeği yansıtmıyor"

Hollandalı pilot hem birinci hem de ikinci antrenman seansını zirvede tamamlamayı başardı. Fakat her iki seansta da Mercedes pilotlarının turları silindi.

İlk seansta Valtteri Bottas'ın zaman turu silinirken, ikinci seansta Lewis Hamilton'ın turu silindi. Eğer Hamilton'ın turu silinmeseydi, günün en iyi derecesi kendisinin olacaktı.

Şimdiye kadar hatasız bir hafta sonu geçiren Verstappen, kendileri adına durumun iyi olduğunu kabul etse de, yapmaları gereken işler olduğunu söyledi.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Evet, memnunuz fakat ikinci seansta Lewis daha hızlıydı. Tur zamanı silindi ve bu yüzden şu anda olması gerekenden daha farklı bir tablo var."

"Fakat genel anlamda bizim için oldukça iyi bir gün olduğu görüşündeyim. Dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var ama genel anlamda aracın şu anda bulunduğu yer konusunda oldukça mutluyum."

"Piste çıkar çıkmaz oldukça mutluydum ama her zaman daha iyisini yapabileceğinizi düşünüyorum. İkinci antrenman seansından sonra da aynı."

"Her zaman üzerinde çalışabileceğiniz şeyler var. Bu yüzden bu gece neleri geliştirebileceğimize bakacağız fakat genel anlamda çok olumlu geçti."

Bu hafta sonu Hamilton'la yakın bir mücadele bekleyip beklemediği sorusuna Verstappen, "Şüphesiz. İkinci antrenman seansında böyleyse, eminim sıralama turlarında da bunun olmasını bekleyebiliriz. Havanın nasıl olacağını görmek lazım. Fakat genel anlamda yine çok yakın geçeceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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