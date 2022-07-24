Verstappen: "Bugünkü yarıştan ne bekleyeceğimi bilemiyorum"
Max Verstappen, sıcak şartlarda yapılacak Fransa Grand Prix'si hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor ancak lastiklerin çok çabuk aşınacağını tahmin ediyor.
Bugünkü yarış 30 dereceyi aşan sıcaklıklarla tüm sürücüler ve araçlar için oldukça zor geçeceğe benziyor.
Yarıştan hemen önce konuşan Max Verstappen, özellikle lastiklere dikkat etmenin önemine dikkat çekti ve yarıştan ne bekleyeceği bilemediğini belirtti.
Verstappen, "Açık konuşmak gerekirse bu yarıştan ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Mücadelenin çekişmeli geçeceğini düşünüyorum."
"Bugün hava çok sıcak. Bu yüzden de sürücüler, araçlar ve lastikler için çok zor bir yarış olacak. Fakat iyi bir yarış çıkarıp, taraftarlarımızı memnun etmeye çalışacağız ."
"Lastikleri korumak için elimden geleni yapacağım ama bu sıcakta stratejimizi doğru şekilde uygulamak kolay olmayacak." dedi.
Verstappen'in takım arkadaşı Perez ise podyum hedeflediğini söyledi.
Perez, "Bugün iyi bir performans göstererek taraftarları memnun etmeye çalışacağız."
"İki Red Bull pilotu olarak Leclerc'in Ferrari'sinin ardında başlıyoruz. Bunun bize bir avantaj getirebileceğini düşünüyorum."
"Doğru taktikleri kullanarak Charles'a baskı uygulamaya çalışacağız ve bana sorarsanız çok yoğun bir savaş olacak." dedi.
Son olarak Charles Leclerc, yarıştan önce pek fazla konuşmamayı tercih etti ve "Bugün çok sıcak bir hava var. Bu yüzden asıl dikkat etmemiz gereken şey lastikleri kontrol etmek olacak. Umarım bugünkü yarışı kazanabiliriz." dedi.
Pole man Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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